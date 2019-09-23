Подведены итоги II ALMATY FILM FESTIVAL

Завершил свою работу II ALMATY FILM FESTIVAL. В течении 7 дней работали две площадки. На одной прошла насыщенная деловая программа, в рамках которой состоялись шесть круглых столов, 11 мастер-классов, презентация корейских проектов KOFIC, презентация актерской платформы Eurasia Talents Agency и множество пресс-конференций. Поделиться опытом с казахскими коллегами приехали спикеры из России, Германии, Франции, Кореи, Великобритании, Японии, Португалии, США, Кыргыстана, Ирана, Италии и Сингапура. Участники обсудили маркетинг в кино, работу с инвестиционными фондами, стриминговые онлайн платформы, кинотеатральный бизнес, роль кинокомиссий в развитии стран. Мастер-классы были посвящены копродукции, маркетингу в социальных сетях, рецептам успешного продюсирования, производству независимых анимационных фильмов, грантам и фондам, особенностям прохождения кастингов, сценарному мастерству.

Параллельно на второй площадке за время фестиваля прошло более 60 показов. В конкурсной программе было представлено 12 картин. Все они сняты в формате копродукции. Жюри в составе режиссера Хью Хадсона (Великобритания), продюсера Натальи Ивановой (Россия), президента Токийского международного кинофестиваля Токео Хисаматцу (Япония), актрисы Самал Еслямовой (Казахстан) и продюсера и режиссера Антонио Коста Валенте (Португалия) распределило призы.

Гран-при основного конкурса получила картина словако-чешского производства ДА БУДЕТ СВЕТ режиссера Марко Шкопа. Лучшим режиссером стала Марьям Тузани (фильм АДАМ − совместная работа кинематографистов Марокко и Франции). Лучших актеров оказалось двое: Валентин Новопольский и Давид Огродник. Оба представляют фильм ОЛЕГ производства Латвии, Литвы, Бельгии и Франции. Лучшей актрисой названа Саломэ Демурия (ВДОХ-ВЫДОХ, Грузия−Россия−Швеция).

Специальный приз жюриполучил фильм ДОЛЖНО БЫТЬ ЭТО РАЙ (Франция, Катар, Германия, Канада, Турция, Палестина).

В совместном с ЮНЕСКО проекте «Женщины в кино» призы определились следующим образом: главный приз достался ЖЕНЩИНАМ ШЕЛКОВОГО ПУТИ режиссера Ясcмин Малекнаср. Картина была снята в 2017 году и рассказывает о жизни женщин Ирана, Омана, Таджикистана и Турции. Специальным упоминанием ЮНЕСКО были отмечены МЕРАТА: КАК МАМА ДЕКОЛОНИЗИРОВАЛА ЭКРАН режиссера Хепи Мети (Новая Зеландия) и ЖЕНСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ режиссера Барбары Мюллер (Швейцария, Германия).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

23.09.2019 Автор: Ольга Куликова