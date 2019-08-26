Бизнес-форум кинофестиваля в Алматы соберет ведущих экспертов российского кинорынка

С 14 по 20 сентября 2019 года в рамках празднования Дня города, в Алматы пройдет II Международный кинофестиваль ALMATY FILM FESTIVAL. Параллельно с киносмотром пройдет большая деловая программа Almaty Film District. Ожидается, что этот бизнес-форум посетят более 50-ти профессионалов мировой кино- и медиаиндустрии.

Основные сессии Almaty Film District будут посвещены темам маркетинга в кино, женщин в кинематографе, работе с инвестфондами, стриминговым платформам, кинотеатральному бизнесу и работе кинокомиссий. От России в деловых мероприятиях примут участие множество экспертов и профессионалов от кино. Среди участников − Игорь Макаров (вице-президент компании Disney в России и СНГ, глава маркетинга), Дмитрий Литвинов (президент группы компаний «Планета Информ»), Наталья Иванова (кинопродюсер), Екатерина Бордачева (программный директор «Российского Кинорынка»), Ксения Болецкая (журналист «Ведомостей»), Вадим Потапов (заместитель исполнительного директора Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм»), Виктор Чеканов (генеральный директор Megogo в России), Софья Квашилава (директор по репертуарной стратегии и контенту Rambler Group), Теймур Джафаров (продюсер Rambler Group (сериальный контент)), Федор Соснов (заместитель исполнительного директора Фонда кино), Евгения Данильченко (Российский Экспортный Центр) и Валерий Купеев (Русский офис кинокомиссий).

II Международный кинофестиваль ALMATY FILM FESTIVAL откроется 14 сентября фильмом ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА. Всего в его программе будет показано 63 фильма из 42 стран мира. Здесь же состоится мировая премьера фильма РАСТВОРЯТЬСЯ − новой работы культового режиссера Ким Ки-дука.

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26.08.2019 Автор: Артур Чачелов