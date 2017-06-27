Международный сценарный конкурс AMEDIA WORLD завершил прием заявок

Компания «Амедиа Продакшн» совместно с компанией «Кинотекст» объявляет о завершении отборочного тура I-ого Международного сценарного конкурса AMEDIA WORLD. Всего на почту отборочной комиссии было прислано более 1700 заявок: 1013 из которых на игровые сериалы, 456 на многосерийные фильмы для VOD-сервисов, 325 на анимационные фильмы и сериалы.

Члены жюри уже приступили к формированию лонг-листа, успешных кандидатов пригласят на личные встречи.

15 сентября состоится финал конкурса, будут объявлены победители - авторы собственных сценариев и идей, а также те, кто придёт в компанию для работы над проектами «Амедиа Продакшн».

Напомним, старт конкурсу был дан 10 мая на Открытой встрече команды «Амедиа» во главе с президентом холдинга Access Industries Леонардом Блаватником с авторами. Генеральный продюсер «Амедиа Продакшн» Нелли Яралова, продюсер Мария Шухнина, а также генеральный директор «AMEDIA TV» Денис Горшков рассказали сценаристам об актуальных направлениях в отечественной и мировой телеиндустриях, о работе компании и перспективах сотрудничества.

По их словам, цель конкурса – поиск профессиональных сценаристов, которые в партнёрстве с «Амедиа», смогут создавать контент, ориентированный не только на российский рынок, но и на мировую аудиторию. В реализации этих проектов «Амедиа Продакшн» планирует партнёрство с компаниями Access Entertainment и Benchmark Television, входящими в холдинг Леонарда Блаватника.

27.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Амедиа