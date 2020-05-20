«Аванпост» откроет кинопрокат Японии после эпидемии

Российский фантастический фильм АВАНПОСТ станет одной из первых масштабных кинопремьер Японии после окончания карантина. Об этом сообщает пресс-служба PREMIER Studios. Постапокалиптический триллер с Петром Федоровым и Алексеем Чадовым выйдет в Стране восходящего солнца 12 июня более чем на 100 экранах.

Соглашение о прокате картины подписали компания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), которая реализует международные права на АВАНПОСТ, и дистрибьютор New Select – независимая японская компания c почти полувековой историей, которая, например, в прошлом году выпускала в национальный прокат ленту ФРИ-СОЛО, отмеченную «Оскаром» как лучший документальный фильм.

Российские фильмы в последние годы начинают пользоваться в Японии все большим спросом и добиваются в местном прокате рекордных кассовых высот, так что японские прокатчики проявляют к контенту из России повышенный интерес. Напомним, что ранее в этой стране достаточно заметно прошел отечественный проект Т-34.

Японский кинопрокатный рынок – третий по объемам сборов после Северной Америки и Китая, но он пострадал от эпидемии коронавируса не меньше остальных. Местные кинотеатры были закрыты в середине апреля, и только с 11 мая для некоторых нецентральных префектур были сделаны послабления и залы постепенно начали открываться. Ожидается, что в полном объеме кинотеатры – в том числе расположенные в Токио и Осаке – смогут заработать только в июне. До этого времени в стране отложены все крупные кинопремьеры, а в немногочисленных уже открывшихся залах сейчас показывают в основном старые картины.

Фантастический триллер АВАНПОСТ производства PREMIER Studios, продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова, режиссера Егора Баранова и сценариста Ильи Куликова вышел в российский прокат 21 ноября 2019 года. Заглавную музыкальную композицию к фильму написал фронтмен легендарной группы Linkin Park Майк Шинода.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

20.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТВ-3