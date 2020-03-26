«Т-34» стал самым кассовым российским фильмом в Японии за последние 20 лет

Российский военный блокбастер Т-34 продолжает покорять японский кинопрокат, сообщает компания «Марс Медиа», которая является одним из производителей картины. Лента находится в японских кинотеатрах уже более пяти месяцев и сумела собрать около $900 тыс.

Прокатом фильма в Стране восходящего солнца занимается компания Twin Co. По словам ее представителя, которые приводит компания «Марс Медиа», Т-34 уже стал самым кассовым российским фильмом в Японии за последние 20 лет. Ранее самым кассовым был фильм Никиты Михалкова УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ, выходивший еще в 90-х.

Интересно, что в японский прокат вышло сразу три версии Т-34: адпатированная для Японии, оригинальная русская и версия в IMAX. По словам представителей Twin Co, подобный случай в стране − большая редкость для иностранных, некитайских и неамериканских картин. Всего за время проката в Японии Т-34 посмотрело более 65 тыс. зрителей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

26.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Марс Медиа