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«Т-34» стал самым кассовым российским фильмом в Японии за последние 20 лет

Лента работает в местном прокате уже 5 месяцев

Российский военный блокбастер Т-34 продолжает покорять японский кинопрокат, сообщает компания «Марс Медиа», которая является одним из производителей картины. Лента находится в японских кинотеатрах уже более пяти месяцев и сумела собрать около $900 тыс.

Прокатом фильма в Стране восходящего солнца занимается компания Twin Co. По словам ее представителя, которые приводит компания «Марс Медиа», Т-34 уже стал самым кассовым российским фильмом в Японии за последние 20 лет. Ранее самым кассовым был фильм Никиты Михалкова УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ, выходивший еще в 90-х.

Интересно, что в японский прокат вышло сразу три версии Т-34: адпатированная для Японии, оригинальная русская и версия в IMAX. По словам представителей Twin Co, подобный случай в стране − большая редкость для иностранных, некитайских и неамериканских картин. Всего за время проката в Японии Т-34 посмотрело более 65 тыс. зрителей.

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26.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Марс Медиа

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