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«Т-34» идет на рекорд в японском прокате

Лента показывает лучшие сборы для русского фильма за последние 20 лет

В середине ноября фильм Т-34 Алексея Сидорова вышел в прокат в Японии. Сборы картины показали лучший результат за последние 20 с лишним лет среди российских лент, прокатывавшихся в стране.

Выпуском фильма занимается компания Twin Distribution. Фильм вышел в 67 кинотеатрах (71 экран, включая IMAX) и получил высокие оценки у японских зрителей и критиков. Сейчас бокс-офис картины приближается к 600 тысячам долларов. По словам представителя прокатчика, такими результатами в здешнем прокате среди русских картин могут похвастаться только УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ Никиты Михалкова. 

Т-34 уже вышел в прокат в США, Канаде, Германии, Корее, Бельгии, Франции, на Ближнем Востоке и Индии. Также ожидаются релизы в Китае, Тайване, Англии, Италии, Испании, Латинской Америке, Таиланде и ряде других территорий.

21.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Марс Медиа

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