В японский прокат выйдет режиссерская версия «Т-34»

Режиссерская версия фильма Алексея Сидорова Т-34, телевизионная премьера которого состоялась 9 мая на телеканале «Россия-1», выйдет в кинотеатрах Японии. Об этом сообщает пресс-служба «Марс Медиа». Выпуск картины запланирован на 31 июля. Продюсер фильма Рубен Дишдишян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что расширенная версия пойдет в японском прокате по просьбам фанатов картины, которых в Стране восходящего солнца немало.

Кинотеатральная версия картины вышла в японский прокат еще в конце 2019 года. За пять месяцев ее посмотрело более 65 тысяч зрителей, а кассовые сборы приблизились к 100 млн йен или $900 тыс. По словам прокатчика Chiho Maeta (компания Twin Co), Т-34 стал самым кассовым российским фильмом за последние 20 лет.

Фильм Т-34 − совместное производство «Марс Медиа», телеканала «Россия 1», «АМЕДИА Продакшн» при поддержке Фонда кино.

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26.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Марс Медиа