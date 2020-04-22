Правительство выступило против ограничения рекламы перед киносеансами

Законопроект заксобрания Санкт-Петербурга, предусматривавший ограничение времени рекламы перед киносеансами, не был поддержан комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности. Об этом сообщает ТАСС. Законодатели Петербурга предлагали запретить показывать рекламу перед киносеансами дольше 10 минут. Больше того, депутаты хотели исключить показ роликов после времени, указанного в кинобилете в качестве начала киносеанса.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», − говорится в проекте отзыва кабмина, который цитирует ТАСС. В нем отмечается, что инициатива может привести к снижению доходов прокатчиков и демонстраторов кинофильмов, а это грозит уменьшением налоговых поступлений, увеличением стоимости кинобилетов и снижением сумм авторских отчислений. Кроме того, комиссия не получила обоснования предлагаемого лимита времени на рекламу.

Кабмин уверен, что проблема несоответствия фактического времени начала сеанса в кинотеатрах времени, указанному на билете, не требует законодательного регулирования. Она «может быть решена в рамках норм правил по киновидеообслуживанию населения», − говорится в проекте правительственного отзыва.

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22.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС