Тимур Бекмамбетов стал председателем жюри ММКФ

В основной конкурс Московского международного кинофестиваля вошли тринадцать фильмов из России, Румынии, Израиля, Бразилии, Турции и других стран. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник. На пресс-конференции также приняли участие программный директор ММКФ, кинокритик Кирилл Разлогов, куратор программы «Свободная мысль» и конкурса Документального кино Григорий Либергал и генеральный директор Московского международного кинофестиваля Наталья Семина.

В жюри основного конкурса ММКФ в этом году вошли российский режиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов (председатель жюри), режиссер и продюсер Александр Йорданеску (Швейцария, Румыния), кинокритик из Великобритании Брайан Вайнер, египетский писатель, журналист, режиссер, продюсер Махмуд Солиман, российская актриса Марина Александрова.

Фильмом открытия фестиваля станет картина СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ режиссера Михаила Локшина, закроет ММКФ фильм НА ОСТРИЕ Эдуарда Бордукова.

Рассказывая о том, каким будет 42-й Московский международный кинофестиваль, Петр Шепотинник отметил, что смотр впервые проходит в октябре, что придает ему «саспенс». Он также напомнил, что из-за распространения коронавирусной инфекции на площадках фестиваля будут действовать особые санитарные меры с соблюдением социальной дистанции, также на все показы придется регистрироваться заранее.

Говоря о фильмах из основной конкурсной программы, Кирилл Разлогов отметил, что, учитывая коронавирус и прочие обстоятельства, в этом году в конкурсе значительное место занимают отечественные картины и фильмы из ближнего зарубежья. «Это связано с тем, что мировые премьеры нам более доступны в этом регионе, и с тем, что у нас в стране и в близлежащих странах создаются выдающиеся произведения», – указал он.

ФИЛЬМЫ ОСНОВНОГО КОНКУРСА:

1. БЕСПЛОДНАЯ НЕВЕСТА (THE BARREN BRIDE), режиссер ДЖАДАБ МАХАНТА, Индия

2. НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ (FAR FRONTIERS), режиссер МАКСИМ ДАШКИН, Россия

3. МЕЛОДИЯ СТРУННОГО ДЕРЕВА (THE MELODY OF STRING TREE), режиссер ИРИНА ЕВТЕЕВА, Россия

4. БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК (A SIEGE DIARY), режиссер АНДРЕЙ ЗАЙЦЕВ, Россия

5. В ТЕНИ (IN THE SHADOWS), режиссер ЭРДЕМ ТЕПЕГЕЗ, Турция

6. СУДЬБА (FATE), режиссер ЖАННА ИСАБАЕВА, Казахстан

7. РАСПОРЯЖЕНИЕ (EXECUTIVE ORDER), режиссер ЛАЗАРУ РАМОС, Бразилия

8. ГИПНОЗ / HYPNOSIS, режиссер ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВСКИЙ, Россия

9. РАСТВОРЯТЬСЯ (DISSOLVE), режиссер КИМ КИДУК, Казахстан, Республика Корея

10. ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ (THE CAMPAIGN), режиссер МАРИАН КРИШАН, Румыния

11. КАК СЫР В МАСЛЕ (PEACHES & CREAM), режиссер ГУР БЕНТВИЧ, Израиль

12. ДОЧЬ РЫБАКА (THE FISHERMAN’S DAUGHTER), режиссер ИСМАИЛ САФАРАЛИ, Россия, Азербайджан

13. ГИЛЬДА (HILDA), режиссер РИШИ ПЭЛЭМ, Великобритания

КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Представляя программу документального кино, Григорий Либергал сообщил, что впервые четыре из девяти картин - российские. «Трое классиков документального кино выдали значительные картины, отдавать их на другие фестивали было бы неразумно. Премьеры новых картин Андрея Кончаловского, Андрея Осипова и Сергея Дебижева», - сказал он.

В КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО ВОШЛИ:

1. ХЕНД МЕЙД (HAND MADE), режиссер Евгений Григорьев, Россия

2. НОКТЮРН (NOCTURNE), режиссер Гванчо Чон, Южная Корея

3. ВЛИЯНИЕ (INFLUENCE), режиссеры Ричард Поплак, Дайана Нилл, ЮАР, Канада

4. ГОРОДСКАЯ МЕЧТА (CITY DREAM CHENG SHI MENG), режиссер Вэйцзюнь Чэнь Китай

5. КОГДА МЫ БЫЛИ БРАТЬЯМИ (ONCE WERE BROTHERS: ROBBIE ROBERTSON AND THE BAND), режиссер Дэниел Роэр, Канада, США

6. КРЫМ НЕБЕСНЫЙ (CELESTIAL CRIMEA), режиссер Cергей Дебижев, Россия

7. МЫ НЕ СДАЕМСЯ (WE HOLD THE LINE), режиссер Марк Вайсе, Германия

8. ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ, (HOMO SPERANS), режиссер Андрей Кончаловский, Россия

9. ШАМАН, (THE SHAMAN), режиссер Андрей Осипов, Россия

КОНКУРС КОРОТКОГО МЕТРА:

Членами жюри короткого метра стали российский продюсер Марина Жигалова, режиссер, сценарист и продюсер Елена Хазанова (Швейцария), британский режиссер Гай Дэвис.

21.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: ММКФ