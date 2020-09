ММКФ объявил программу бизнес-площадки

1-3 октября в Фестивальном центре «Октябрь» (зал №9) и на площадке образовательного партнера Московской школы кино в традиционном формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм состоится бизнес-площадка 42 Московского международного кинофестиваля.

В рамках бизнес-площадки пройдут: панельная дискуссия «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров», open-talk «Как вывести дебютное кино на мировые рынки? Презентация программы «Eave on demand in Russia», open-talk «Как 2020-й год изменил кино и сериалы», а также презентация платформы веб-сериалов Chill и книги Анны Гудковой «Питчинг. Как представить и продать свою идею».

По традиции в рамках бизнес-площадки состоится Московский Питчинг Дебютантов. Для участия в питчинге было прислано 950 заявок, из них Отборочная комиссия и Экспертный совет включили в шорт-лист 40 проектов в категориях «Игровое полнометражное кино», «Игровое короткометражное кино», «Документальное кино», «Телесериалы», «Веб-сериалы» (данная категория пройдет впервые), «Work-in-progress». В каждой из категорий будет вручен денежный приз 500 000 рублей, а также призы от партнеров и экспертов питчинга.

Экспертами питчинга выступят ведущие эксперты, представители продюсерских компаний и телеканалов. Среди них: художественный руководитель документальной программы ММКФ Сергей Мирошниченко, креативный продюсер компании «Уолт Дисней Компани СНГ» Владимир Грамматиков, программный директор онлайн-платформы Start Михаил Клочков, учредитель ресурса «The Digital Reporter» и Ассоциации производителей веб-сериалов, Генеральный продюсер международного фестиваля веб-сериалов «RealistWebFest» Антон Калинкин, сценарист и продюсер кинокомпании «Друг Друга» Константин Майер, вице-президент направления медиа-бизнеса МТС Игорь Мишин, заместитель генерального директора фонда «Кинопрайм» Вадим Потапов, генеральный директор Международного кинорынка «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, продюсер, шоураннер видеосервиса «Start» Ирина Сосновая и другие.

В панельной дискуссии, посвященной региональным кинокластерам, примут участие представители Архангельской, Мурманской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областей, Камчатского края, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Хакасия и других регионов России.

Программа мероприятий.

1 октября. Фестивальный центр «Октябрь». Зал №9.

10:00-12:00. ХIV Московский питчинг дебютантов. Категория «Документальное кино». Модератор питчингов – Олег Богатов.

12:30-13:30. Презентация книги Анны Гудковой «Питчинг. Как представить и продать свою идею?».

14:00-15:30. Open-talk совместно с компанией «Роскино» «Как вывести дебютное кино на мировые рынки?. Презентация программы «Eave on demand in Russia»

16:00-18:00. ХIV Московский питчинг дебютантов. Категория «Игровое короткометражное кино».

2 октября. Фестивальный центр «Октябрь». Зал № 9.

10:00-11:45. ХIV Московский питчинг дебютантов. Категория «Веб-сериалы».

12:15-13:15. Open-talk. «Как 2020-й год изменил кино и сериалы». Модератор – кинокритик Егор Москвитин.

13:45-15:30. ХIV Московский питчинг дебютантов. Категория «Телесериалы».

16:00-17:30. Панельная дискуссия «Снимаем кино в России. Презентация региональных кинокластеров». Модератор – главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева.

18:00-19:30. ХIV Московский питчинг дебютантов. Категория «Игровое полнометражное кино».

20:00-21:30. ХIV Московский питчинг дебютантов. Категория «Work-in-progress».

3 октября. Московская школа кино.

10:00-17:00. One on one meetings экспертов и участников ХIV Московского питчинга дебютантов и бизнес-площадки.

Все мероприятия пройдут в традиционном для фестиваля формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и ограниченным количеством участников (не более 50 человек). Параллельно на youtube-канале Moviestart будет проводиться онлайн-трансляция всех мероприятий бизнес-площадки. Вход на мероприятия деловой программы будет осуществляться по аккредитации ММКФ, а также по аккредитации бизнес-площадки ММКФ.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

22.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: ММКФ