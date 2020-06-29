Вице-премьер Чернышенко подтвердил дату открытия кинотеатров России

Чиновники вновь подтвердили, что 15 июля 2020 года станет датой массового открытия кинотеатров в стране. Об этом, в частности, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время оперативного совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Совещание прошло в режиме видеоконференции в понедельник, 29 июня.
Несколько дней назад 15 июля фигурировало в высказываниях министра культуры Ольги Любимовой.
Меж тем, после того, как в конце прошлой недели голливудские студии начали переносить премьеры своих ожидаемых релизов ДОВОД и МУЛАН с июля на август, появилась информация о том, что дату массового открытия кинотеатров в стране также могут перенести. В качестве новой даты источники называли 23 или 30 июля. Впрочем, пока эта информация не подтверждается, возможно она просто относится к планам конкретных киносетей.
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29.06.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Правительство РФ
Ольга Любимова назвала 15 июля датой открытия кинотеатров
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