Кинотеатры в регионах требуют от властей разрешений на возобновление работы

Кинотеатры страны постепенно возобновляют работу. В столице это случилось 1 августа, также площадки уже работают в большинстве регионов России. Однако далеко не везде. По информации министра культуры Ольги Любимовой, озвученной на премьере фильма ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ 25 августа, к выходным в стране должны возобновить работу половина всех имеющихся кинотеатров. Меж тем, там, где традиционный кинопоказ по-прежнему не разрешается, игроки рынка уже бьют тревогу. Кинотеатры там не работают с конца марта, простой составляет уже почти полгода, а убытки исчисляются миллионами. Владельцы и руководители бизнеса вынуждены писать открытые письма властям, создавать петиции, записывать видеообращения с разъяснениями безопасности работы площадок и даже устраивать пикеты и угрожать голодовками.

Большинство кинотеатров в таких регионах еще с июля находятся в полной технической готовности к открытию с четким соблюдением всех мер безопасности. Здесь гарантируют ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции посредством шахматной рассадки и специальной разметки в фойе, увеличенный интервал в 30 минут между сеансами для уборки залов специальными средствами. Однако власти все равно не спешат разрешать их работу. Так, 24 августа стало известно, что Санкт Петербург не откроется для работы кинотеатров раньше 21 сентября. Распоряжение о продлении запрета выпустил губернатор Александр Беглов. Крупнейшая в Петербурге сеть кинотеатров «Мираж Синема» совместно с другими киносетями и независимыми кинотеатрами создали петицию, в которой обращаются к губернатору и вице-губернатору города с призывом открыть кинотеатры к 1 сентября.

«3 сентября в прокат выходит фильм ДОВОД. Все кинотеатры в мире возлагают надежды на этот фильм и надеются, что именно он вернет зрителя в кино. Это первый блокбастер после пандемии, он может помочь индустрии «встать на ноги», − сообщает Олег Ивонинский, совладелец сети кинотеатров «Мираж Синема». – Однако почему-то именно Петербург, второй город в России по количеству экранов, должен остаться в стороне. Трудно увидеть логику и здравый смысл в этом постановлении».

Ивонинский отмечает, что представители сети неоднократно писали и продолжают писать письма властям, в том числе и коллективные, но запросы остаются без ответов и контраргументов. «Обращались к губернатору, писали в чат по поддержке малого и среднего бизнеса, где присутствует вице-губернатор Евгений Елин, − говорит бизнесмен. − Никаких ответов и комментариев со стороны властей мы не получили. Индустрия уже понесла колоссальные убытки и продолжает их нести с каждым днем простоя кинотеатров. Новое решение уважаемого губернатора – это «контрольный выстрел в голову» для кинобизнеса Петербурга».

В Свердловской области ожидали, что традиционный кинопоказ сможет возобновиться с 25 августа, однако решение об этом так и не было принято властями. Местные игроки обращались с открытым письмом к губернатору и собирали подписи, чтобы привлечь к себе внимание, но пока это не сработало. Игроки рынка признаются, что у некоторых из них уже накопились миллионные долги, которые будут расти, если не разрешить кинотеатрам открыться. Точную сумму недополученных доходов назвать сложно, но ее можно высчитать для каждого кинотеатра. «Один зал зарабатывает примерно 700 тыс. рублей в месяц. Это количество нужно умножить на залы и на месяцы просрочки, − говорит руководитель сети «Премьер зал» Владимир Петелин. − Половина суммы сразу уходит дистрибьюторам, из оставшейся суммы кинотеатр платит зарплату, коммунальные платежи». Дальнейший простой отрасли в регионе чреват тем, что часть кинотеатров может закрыться навсегда. Некоторые площадки это уже сделали.

В Саратовской области запрет на работу кинотеатров был продлен до 7 сентября. При этом, еще в конце июля представители местных площадок выступили с видеообращением к властям, призывая разрешить им работу, но это не помогло. В 23 августа на сайте change.org ими была создана петиция к губернатору Валерию Радаеву, председателю регионального правительства Александру Стрелюхину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Возможно, она сработала, так как уже 26 августа на заседании оперативного штаба глава правительства области Александр Стрелюхин сказал, что «вопрос возвращения в работу кинотеатров» «стоит на повестке». Впрочем, конкретных дат названо не было.

Ассоциация владельцев кинотеатров решила обратить внимание властей на проблему иначе. Она предложила площадкам 27 августа разослать губернаторам поздравительные письма с «Днем российского кино без кино». На сайте АВК есть копии таких писем губернаторам Санкт-Петербурга, Астраханской, Орловской области и Тамбовской областей, а также Ставропольского края.

По всей стране уже возобновили работу торговые центры, рестораны, фитнес-клубы, ночные клубы, проводятся городские мероприятия, ходит переполненный общественный транспорт. Однако наиболее опасными региональные власти почему-то считают именно кинотеатры. При этом, практика показывает обратное. Так, выступая на пресс-конференции, посвященной акции «Ночь кино», министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что регион разрешил работу кинотеатров еще 31 июля и это не вызвало вспышек заболеваемости. Она призвала коллег в регионах активнее работать над вопросом открытия площадок и быть менее опасливыми.

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27.08.2020 Автор: Артур Чачелов