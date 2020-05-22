UNIC рассказала, когда открываются европейские кинотеатры

Европейская ассоциация кинотеатров UNIC собрала информацию о том, когда на континенте ожидается возобновление работы площадок. Эта информация еще будет дополнятся, однако общая картина более или менее ясна: кинопрокат Европы выходит из строгого карантина в мае-июне. Везде в связи с открытиями предполагаются особые меры безопасности, связанные с количеством зрителей в залах и соблюдением правил социального дистанцирования.

Австрия открывает кинотеатры 1 июля. В каждом кинозале будет разрешено продавать не более 250 билетов. К 1 августа это число увеличится до 500.

Босния и Грециговина открыла кинотеатры 14 мая.

Болгария открыла кинотеатры 11 мая.

Хорватия разрешила работу отрасли с 18 мая. Однако это касается лишь отдельно стоящих кинотеатров. Кинозалы в торговых центрах будут закрыты до 15 июня.

Кипр откроет кинотеатры не раньше 14 июля. Однако с 9 июня смогут работать летние кинотеатры.

Чехия открыла кинотеатры 11 мая. На сеансы нельзя продавать больше 100 билетов.

Дания откроет площадки не раньше 8 июня.

Эстония открывает кинотеатры с 1 июля. Разрешенная заполняемость залов − не более 50%. В стране будут действовать и другие ограничения: не больше 1000 человек на мероприятиях на воздухе и не более 500 на мероприятиях в помещении.

Финляндия открывает кинотеатры 1 июня. Ограничения − не больше 500 зрителей.

Франция не откроет площадки раньше 2 июня. И даже в эту дату они могут не открыться. Собрания и мероприятия с числом участников свыше 5 тыс. человек запрещены до сентября.

Германия начала открывать кинотеатры 15 мая, но не по всей стране. Сейчас они работают в восьми из шестнадцати федеральных земель страны.

Греция открывает лентние кинотеатры 1 июня. Остальные должны вернуться к работе позже в июне.

Исландия открыла кинопрокат 4 мая. С условием − не более 50 человек на сеансе. В конце мая условия обещали смягчить.

Ирландия будет держать кинотеатры закрытыми до 10 августа.

Италия намерена разрешить работу кинотеатров 15 июня. С условием − не больше 200 человек на сеанс и особой рассадкой.

Сербия должна открыть кинотеатры 14 мая. Косово собирается разрешить работу кинотеатров 1 июня.

Латвия разрешила работу кинотеатров с 12 мая. С условием − не больше 25 человек на сеанс. Большинство площадок не открылись.

Литва открывает кинотеатры 31 мая. С условием − не больше 30 человек на сеанс.

Нидерланды открываются 1 июня.

Норвегия открылась 7 мая. С условием − не больше 50 человек на сеанс. С 15 июня − не более 200 человек, если число заражений в стране продолжит падать.

Польша разрешит открытие кинотеатров с 1 июня. С условием − не более 50 человек на сеансе.

Португалия также открывается с 1 июня. Будут условия по заполняемости залов, но они пока не обнародованы.

Румыния не откроет кинотеатры раньше 15 июня. Возможно, запрет будет продлен.

Словакия открыла кинотеатры 20 мая.

Словения первая в Европе объявила о победе над коронавирусом. Кинотеатрам формально разрешено работать с 1 мая, но фактически − с 18 мая.

Испания разрешила открыться кинотеатрам с 25 мая. Но не всем. Кинозалы в торговых центрах могут открыться не раньше 8 июня. Исключения − Барселона и Мадрид. Здесь о сроках не говорят.

Швейцария хочет открыть кинотеатры с 8 июня. Но подтвердить или отложить это решение власти смогут только 27 мая.

Великобритания прогнозирует открытие кинотеатров с 4 июля. Но эта дата может поменяться в зависимости от обстановки в стране.

Украина готова разрешить работу кинотеатров с 10 июня. Однако игроки рынка не хотят открываться до 1 июля.

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22.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily