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Кинотеатры Гонконга откроются уже 8 мая

Они будут работать с соблюдением строгих санитарных правил

Кинотеатры в Гонконге начнут открываться с 8 мая. Об этом сообщает Variety. Город начинает возвращаться к нормальной жизни, постепенно ослабляя карантинные меры. Ранее здесь разрешили открыть кафе и бары, но с условием 50% загрузки залов. Интересно, что клубам и популярным караоке-барам, в отличие от кинотеатров, открываться запретили. В свое время именно они стали одним из основных рассадников инфекции в городе.

Broadway Cinemas − одна из основных киносетей города − уже успела анонсировать репертуар открытия. С 8 мая зрителям предложат независимый американский проект НЕ ВОЛНУЙСЯ, ОН ДАЛЕКО НЕ УЙДЕТ, местный хит BETTER DAYS и японский фильм 2019 года TORA-SAN, WISH YOU WERE HERE. Кроме того, в прокат выйдут ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР, а с 14 мая в кинотеатрах Гонконга стартует проект Universal ЭММА

Кинотеатры должны будут работать с соблюдением повышенных санитарных норм. Предполагается частая санобработка помещений и особая рассадка в залах с соблюдением большого расстояния между зрителями. 

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05.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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