Кинокомиссия Калининградской области поддержит детский кинематограф

В период новогодних каникул, с 4 по 9 января, на базе Центра детского и молодежного отдыха «Жемчужина» на озере Виштынец (Калининградская область) состоится шестидневный кинокурс для ребят от 9 до 17 лет. В проекте, организаторами которого выступают региональное Агентство по делам молодежи и АНО «Фестивальная дирекция», выполняющая функции Кинокомиссии Калининградской области, примут участие ученики Калининградской киностудии и польской театральной школы. Кинокурс, который получил название «Жемчужина в кино», направлен на развитие детского кинематографа и повышение профессиональных навыков у учащихся киношкол.

Калининградская область является участником проекта «Кино России» − совместной инициативы Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и Агентства стратегических инициатив (АСИ) по созданию в регионах благоприятных условий для кино- и телепроизводства. В частности, в области работает кинокомиссия, которая оказывает кинокомпаниям помощь в подборе локаций для съемок, в получении разрешений на их проведение, в привлечении местных кадров и многое другое. Также действует система компенсаций кинокомпаниям части затрат на проведение съемок на территории региона (рибейты) − до 20%. Выплаты кинопроизводителям в 2019 году составили 51 млн рублей.

В рамках кинокурса «Жемчужина в кино» детей ждет насыщенная программа и мастер-классы в сфере театра и кино с участием студентов и педагогов из Польши. После тренингов состоятся съемки короткометражного фильма «Страхи». Кроме того, будет создана постановка пластического мини-спектакля и проведены съемки демо-ролика о пребывании детей в Центре детского и молодежного отдыха «Жемчужина».

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25.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: АПКиТ