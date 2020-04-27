Key Buyers Event проведут в конце мая в онлайн-режиме

Международный форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event пройдет в конце мая в Москве в режиме онлайн. Об этом сообщае официальный сайт мэра Москвы, сылаясь на слова заместителя мэра Натальи Сергуниной. Форум проведут совместно с компанией РОСКИНО, при поддержке Министерства культуры.

Главная цель форума − поддержка российских производителей фильмов и сериалов. К участию приглашают зарубежных продюсеров и байеров. Предполагается, что все онлайн-показы, презентации проектов и переговоры будут проходить на специальной цифровой платформе. Благодаря ей иностранные продюсеры и байеры смогут отсмотреть 150 часов видеоконтента, причем как уже готовых работ и проектов, которые находятся в разработке. В связи с международной направленностью мероприятия основным языком форума станет английский язык.

«Это важный проект по поддержке российских компаний, − сказала Наталья Сергунина. − В условиях пандемии, когда отменяются международные кинорынки, помощь им действительно необходима. Нужна площадка, где они смогут презентовать свой контент, найти покупателей и партнеров. Либо отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе. Таких онлайн-форумов, на которых игрокам со всего мира представляют продукцию конкретной страны, раньше не проводилось. Надеемся, что новизна формата и масштаб события привлекут как можно больше участников, включая мировых лидеров рынка».

Целью форума, по задумке его создателей, является всесторонние представление российского кино и телеконтента зарубежным продюсерам и закупщикам контента. Первый Key Buyers Event прошел в Москве в октябре 2019 года. Мероприятие собрало представителей 40 иностранных и 30 российских компаний. Заинтересованность в участии в онлайн-форуме 2020 года уже проявили крупнейшие российские представители киноиндустрии.

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27.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Официальный сайт мэра Москвы