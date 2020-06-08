На Key Buyers Event прошли питчинги фильмов и сериалов

Онлайн-кинорынок российского контента Key Buyers Event Digital Edition начал работу. В первый день, 8 июня, состоялось сразу три питчинга проектов, открытых к международной копродукции. Это полнометражные художественные и документальные фильмы, а также художественные и документальные сериалы. Всего на питчинги отобрано 44 проекта, среди них есть и анимация, однако ее представление намечено на четверг, 11 июня.

Самым представительным оказался питчинг художественных фильмов. Здесь было рассказано о 16 проектах самых разных жанров и направленностей. Так, продюсер Наталья Джозд представила авторскую драму КРОШКА, рассказывающую о 15-летней провинциалке, которая уже успела родить ребенка и теперь пытается быть хорошей матерью. Создатели ищут партнеров для постпродакшна. Так же, как и продюсеры компании «Кинокульт», представившие комедийную молодежную драму СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО − казахстанско-российский кинопроект о взрослении в период перестройки. О молодости, а также трудностях и возможностях, которые она рождает, рассказывает новый проект Александра Золотухина ПОЛЕТ. Эта лента фокусируется на молодых летчиках, страстно покоряющих жизнь и небо. Молодость, свобода и любовь − главные составляющие сюжета режиссерского дебюта сценариста Любови Мульменко ДУНАЙ. Это продюсерский проект Валерия Тодоровского, который снимается совместно с сербскими продюсерами в Белграде.

Самый большой блок кинопроектов, ищущих иностранных сопродюсеров, оказался связан с историей, историческими событиями, ретро-тематикой или выдающимися личностями из прошлого. К таковым, например, относится амбициозный российско-итальянский проект РОЗЫ МОДИЛЬЯНИ от Inspiration Films расскажет историю отношений Модильяни и Анны Ахматовой, а детективный неонуар-проект All Media и режиссера Клима Шипенко ДЕКАБРЬ − о Сергее Есенине и Аседоре Дункан в Советской России двадцатых годов XX века. Фильм Сергея Мокрицкого ПЕРВЫЙ ОСКАР от кинокомпании «Новые люди» затрагивает историю завоевания первого советского «Оскара» за документальный фильм 1943 года РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ, а лента Алексея Учителя ШОСТКОВИЧ − историю написания легендарным композитором знаменитой седьмой симфонии. О войне и людях, попавших в ее жернова, рассказывают авторский проект Марии Игнатенко ОГОНЬ! от компании «Арк Пикчерс» и детективный триллер ЕВРЕЙ режиссера Дмитрия Фикса и компании «Мотор Фильм Студио». Проект компании «Хорошо Продакшн» ПОСЛЕДНИЕ ЧЕСТНЫЕ рассказывает о событиях, происходящих во время Олимпиады 1952 года в Хельсинки, и сочетает в себе элементы спортивной драмы и шпионского детектива.

Среди жанрового кино, открытого для копродукции, почти не было комедий − исключением стал лишь проект ПЕЧЕНЬЕ ИЗ ДЕДУШКИ от компании «Спутник Восток Продакшн». Зато значительная часть проектов была связана с мистикой или фантастикой. Это, к примеру, авторский проект Эллы Манжеевой БЕЛОЙ ДОРОГИ! от продюсера Елены Гликман − мистическая драма о связи живых и мертвых, а также жанровый российско-казахстанский мистический триллер о странной болезни СОН, чей сюжет основан на реальных событиях. Проект известного театрального режиссера Валерия Фокина ПЕТРОПОЛИС − научная фантастика, повествующая о последствиях контакта с представителями инопланетных цивилизаций, а компактный сайфай-экшн СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ от компании «План 9» − сделанная в режиме реального времени история о космонавте, который остается один на один с открытым космосом и должен во что бы то ни стало за полтора часа добраться до космической станции.

Питчинг сериалов оказался гораздо меньшим по масштабу: он собрал лишь пять перспективных проектов. Первым на суд международных продюсеров и байеров представили амбициозный сериал PREMIER Studios «Рюрик» от продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Этот приключенческий проект об одном из самых известных славянских князей будет снимать Андрей Кравчук, известный по проектам Первого канала и «Дирекции кино» СОЮЗ СПАСЕНИЯ и АДМИРАЛЪ. Компания Scoop Production рассказала о 12-серийном проекте «Там». Это экранизация одноименного романа Бориса Акунина, написанного под псевдонимом Анна Борисова, посвященного загробным жизням. Сейчас проект находится на стадии разработки, съемки запланированы на 2021 год. Создатели ищут зарубежных сопродюсеров, а также партнеров по дистрибуции, в том числе онлайн-платформы.

В поисках сопродюсеров и дистрибьюторов находятся и создатели сериала «СГ» от творческого объединения Lateral Summer, известного по веб-проектам «#Кто_ты» и «#ВсеСложно». Это шестисерийный фантастический супергеройский триллер о слепоглухом парне по имени Лука, который получает возможность обрести не только отсутствующие чувства, но и суперсилы − и все благодаря гаджетам амбициозного ученого, на которого он работает. Сериал «8 дней лета» от компании «Спутник Восток Продакшн» сделан в совсем другом стиле. Он перенесет зрителя в 1883 год. Его главные герои − дети королевских семей, кузены − будущие императоры Георг V и Николай II, подростки, которых одним прекрасным летом судьба сводит вместе. Исторический контекст есть и в последнем участнике питчинга − проекте «Ясное небо» компании Format TV. Действие этого российско-китайского сериала происходит в 1937 году. Его главные герои − советские летчики, тайно заброшенные в Китай советским руководством, чтобы помочь стране в борьбе с японскими захватчиками.

Питчинг документальных работ затронул семь проектов. Первым был документальный сериал под рабочим названием «Пророк Апокалипсиса. Исчезновение Владимира Александрова» от компании Metrafilms. Мини-сериал рассказывает о советском климатологе, таинственно пропавшем в Мадриде в конце 80-х годов. Сериал «ДедLine» от компании «Первое кино» посвящен старости: его главные герои мужчины и женщины «в возрасте», которые отказываются тихо дряхлеть и живут полной и яркой жизнью. Компания «Пионер» представила документальный проект Ивана Вдовина «Закура» − драматическую историю о бедуинской девочке, которую семья намерена выдать замуж в 12 лет, потому что так велят обычаи, хотя сам ребенок хочет учиться и стать врачом.

Историю о буддизме и одном из его ярких духовных лидеров из Калмыкии расскажет документальный проект Эллы Манжеевой «Багши. Медитация на сострадание». Его на копродукцию представила компания «Телесто-фильм» продюсера Елены Гликман. Компания Format TV рассказала о будущей докудраме «Роман с революцией» − истории русской революции 1917 года, рассказанной через призму трех героев. И, наконец, компания Line Up представила новый российско-французский проект «Зима», в котором известный документалист Жак Клюзо повествует о красоте и суровом характере русской зимы.

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08.06.2020 Автор: Артур Чачелов