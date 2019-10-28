Российские компании представили более 100 проектов на Key Buyers Event

В рамках первого международного форума Key Buyers Event, прошедшего в Москве с 25 по 27 октября при поддержке Министерства культуры, российские кинокомпании показали международным закупщикам и дистрибьюторам 119 проектов – 51 фильм, 42 сериала и 26 анимационных сериала. Трехдневные скрининги включали в себя как готовые проекты, так и фильмы на стадии разработки. На Key Buyers Event приехали 50 топовых байеров из Европы, Латинской Америки, Азии и США, многие из которых уже закупали российские проекты для международного показа. С российской стороны в форуме приняли участие 33 ключевые российские компании. Генеральным партнером мероприятия стала компания «Централ Партнершип».

На форуме было представлено 24 международные премьеры, включая драму ТЕКСТ от «Централ Партнершип», фантастические фильмы КОМА и РОБО от ГК «Планета Информ», ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ от кинокомпании СТВ, драму ФРАНЦУЗ от AllMedia, сериалы «Шторм» и «Содержанки» от Yellow, Black&White, «Холодные берега» от StarMedia, «Екатерина. Самозванцы» от ВГТРК, «Триада», «Колл-центр» и «Звоните ДиКаприо» от «Газпром-Медиа», «Филатов» и «Дылды» от СТС, а также анимационные фильмы УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ от Wizart и ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ от Централ Партнершип.

Деловая программа Key Buyers Event включала в себя не только переговоры о возможной покупке контента, но и обсуждение перспектив сотрудничества в части совместного кинопроизводства, а также поддержку киноиндустрии со стороны государства. На открытии Key Buyers Event министр культуры Владимир Мединский отметил, что ведомство максимально приветствует копродукцию и обещает, что шансы на получение грантов у совместных с зарубежными компаниями проектов будут очень высокими. «Уже в ближайшее время будет подписано постановление Правительства РФ о введении в России общефедеральной системы рибейтов. Иностранные продюсеры, работающие совместно с нашими партнерами, смогут получать до 30-40% расходов, понесенных на территории Российской Федерации», – заверил министр.

Директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова отмечает, что Key Buyers Event стал значимым шагом в общей стратегии развития киноиндустрии за рубежом. «Важно было показать нашим ключевым зарубежным партнерам весь рынок и его тенденции, а не только отдельных игроков; продемонстрировать уровень и качество производства во всех сегментах (кино, сериалы, анимация); динамику развития индустрии внутри и за пределами страны. Все это в совокупности должно укрепить восприятие России как страны с потенциалом, важный рынок для закупки контента и надежного партнера», – заявила Евгения Маркова.

Международные дистрибьюторы высоко оценили уровень российского контента. На фокус-группах они отмечали хороший качество режиссерской и актерской работы, художественную концепцию проектов, использование новейших технологий в создании спецэффектов и анимации, а также разнообразие жанров, в которых работают российские производители. Управляющий директор HULU (Япония) Kazufumi Nagasawa подтвердил интерес компании в российском контенте: «Некоторые сериалы на скринингах Key Buyers Event мне очень понравились. У них оригинальная концепция, а оригинальность – это то, что мы ищем в контенте. Также я был впечатлен художественными фильмами, особенно в жанрах экшн и sci-fi. В целом мы очень заинтересованы в приобретении российского контента». Менеджер международных продаж Beta Film (Германия) Леонид Годик отмечает, что уровень проектов растет: «Были кинопроекты, которые действительно произвели впечатление на меня как на зрителя и как на профессионала. Я надеюсь, что у этих фильмов хорошее будущее, и их создатели, возможно, будут, в том числе, делать и сериалы, которые мы сможем распространять на международные рынки».

Для российских участников форум стал уникальной возможностью максимально полно продемонстрировать свой контент в рамках трехдневных скринингов и наладить деловые связи с новыми партнерами. По словам генерального директора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, компания, являясь крупнейшим экспортером российского кино, плотно сотрудничает со всеми зарубежными компаниями-делегатами, и после форума получила отличную обратную связь от партнеров. «Создание подобной индустриальной площадки в России – важный шаг на пути эффективного продвижения российского контента за рубеж. Надеемся, что подобная инициатива и дальше будет поддержана на уровне государства», – отметил он. Режиссер и продюсер Федор Бондарчук надеется, что Key Buyers Event в Москве встанет в один ряд с крупнейшими мировыми кинорынками. Продюсер отметил, что уже на этапе предпродаж ВТОРЖЕНИЯ были закрыты сделки на Японию, Францию, Италию, Германию и страны Латинской Америки. По сравнению с ПРИТЯЖЕНИЕМ общая сумма пресейлов повысилась на 65%. Лидер проката российской анимации за рубежом, компания Wizart Animation представила на форуме несколько анимационных проектов – сериал «Снежная королева. Хранители Чудес», мультфильмы ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ и УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ. ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ станет первым международным копродакшн-проектом компании, созданным вместе с американской компанией QED. Генеральный продюсер Wizart Юрий Москвин уверен, что дистрибьюторский опыт QED поможет вывести позиционирование и продвижение мультфильма и следующих проектов на новый уровень. В целом он считает Key Buyers Event успешным начинанием и надеется, что мероприятие будет проходить на постоянной основе.

Говоря о перспективах проведения Key Buyers Event в следующем году, Евгения Маркова отметила важность систематичности подобных событий. «Нам нужно ориентироваться на наших зарубежных коллег – таких, как UniFrance и German Films. Весь цивилизованный кинематографический мир занимается организацией таких ивентов на регулярной основе. UniFrance, например, ежегодно привозит 400 байеров, плюс есть еще организация France Television, которая по своей линии приглашает примерно такое же количество закупщиков. У нас пока другие масштабы, но нам нужно идти в эту сторону. И делать это нужно системно и регулярно».

Рассуждая о том, почему в Россию было решено одновременно привести покупателей кинотеатрального и телевизионного контента, Маркова объяснила это спецификой отечественного рынка: «Главной целью Key Buyers Event в этом году было познакомить иностранных покупателей с производителями контента. А у нас фактически одни и те же компании производят кино, сериалы и анимационные проекты. Так что байеры могли увидеть и оценить весь срез нашего рынка аудиовизуального контента. Но это не значит, что в будущем все будет так же. Мы проводили опросы и фокус группы как среди иностранных гостей, так и среди российских участников, выясняли, какой формат мероприятия им был бы удобен впредь. Вскоре мы подведем итоги этих опросов».

Эффективность деловой программы форума можно будет оценить по количеству заключенных сделок. «Мы обязательно будет собирать информацию о сделках, которые состоялись благодаря Key Buyers Event и сообщать о них. Пока могу сказать, что иностранные байеры остались довольны тем, что они увидели. Многие признавались, что если раньше им не приходило в голову заходить на российские стенд во время крупных зарубежных кинорынков, то теперь они не будут проходить мимо», – заключила Маркова.

Программа трехдневного Key Buyers Event также включала в себя культурную программу и работу в фокус-группах. Российские компании «Централ Партнершип», Wizart и YBW представили свои проекты российским СМИ в рамках специального пресс-показа. Партнерами Key Buyers Event стали кинокомпания CTB, Art Pictures, Wizart, ГК «Планета Информ», ГК «Рики», All Media, Yellow, Black &White, Star Media, Mars Media, Metrafilms, Licensing Brands.

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28.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Key Buyers Event