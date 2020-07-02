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«Кинотавр» определился с датами проведения в сентябре

Из-за переноса фестиваль вынужден сократить программу

Оргкомитет фестиваля «Кинотавр» определился с новыми датами проведения. Как и сообщалось ранее, смотр не будет проводиться онлайн. 31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» традиционно пройдет в Сочи, с 11 по 18 сентября 2020 года.
 
Формат будущего смотра по понятным причинам изменен - фестиваль сможет принять меньшее количество гостей, а развлекательная программа будет сокращена. Также сообщается, что все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.
 
Оргкомитет продолжает работать над программой предстоящего смотра. Сроки, новые условия и правила аккредитации будут опубликованы на официальном сайте фестиваля 15 июля.

02.07.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Кинотавр

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