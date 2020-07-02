«Кинотавр» определился с датами проведения в сентябре

Оргкомитет фестиваля «Кинотавр» определился с новыми датами проведения. Как и сообщалось ранее, смотр не будет проводиться онлайн. 31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» традиционно п ройдет в Сочи, с 11 по 18 сентября 2020 года.

Формат будущего смотра по понятным причинам изменен - фестиваль сможет принять меньшее количество гостей, а развлекательная программа будет сокращена. Также сообщается, что все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.