Российские зрители не считают онлайн-видеосервисы конкурентами традиционным кинотеатрам

В глазах кинозрителей онлайн- и офлайн-кинотеатры не являются конкурентами, поскольку выполняют разную «работу». К такому выводу пришли социологи, после проведения ряда глубинных интервью в рамках иследования «Кинозритель» Фонда кино, Агентства маркетинговых исследований «Wanta Group» и компании «Аналитические системы». Начиная с 28 марта 2020 года влияние самоизоляции на киноаудиторию стало основным предметом изучения в рамках данного трекера.

В самоизоляции зрители остро ощущают нехватку социальных контактов и, наконец, понимают, что в кино многие из них ходили не только для того, чтобы посмотреть фильм. Таким образом, социологи подтвердили гипотезу киносообщества о том, что люди скучают по возможности проводить время с друзьями, близкими, атмосфере праздника, «выхода в свет», которые и давали им кинотеатры.

Онлайн-кинотеатрами зрители пользуются для экономии времени, заполнения фона, просмотра сериалов и другого контента, которого нет в кинотеатрах. Офлайн-кинотеатры зрители используют, когда испытывают потребность в социализации и хотят получить особые впечатления, которые не получишь в другом месте от просмотра на широком экране с хорошим звуком, а также «ощутить эффект присутствия». Таким образом, онлайн-кинотеатры выполняют для зрителей прикладную функцию – получить интересующий контент в нужном месте в нужное время, в то время как в офлайн-кинотеатры зрители идут за получением неповторимых эмоций.

Многие из опрошенных зрителей готовы сразу вернуться в кинотеатры после снятия карантина. При этом зрители не планируют увеличивать средний чек на поход в кинотеатр. Даже если цены на билеты вырастут, они скорее будут экономить на продукции кинобара или искать возможность купить билеты со скидкой. При этом, кинотеатрам стоит обратить внимание на то, что минимум в течение месяца после завершения режима самоизоляции зрители продолжат соблюдать социальную дистанцию. Важным для них станет отсутствие полных залов, возможность выбрать места так, чтобы оставалось расстояние между зрителями.

Пока зрители сидят по домам, они вынужденно пробуют разные онлайн-кинотеатры, выбирая с кем останутся после режима самоизоляции. Чаще всего люди подписываются на несколько сервисов, предоставивших бесплатный доступ. Если до начала режима самоизоляции у одного опрошенного была подписка в среднем только на один онлайн-кинотеатр, то теперь один зритель подписан в среднем на два онлайн-кинотеатра. В качестве критериев выбора онлайн-кинотеатра зрители называют широту библиотеки контента за минимальную цену (пользователи негативно относятся к тому, что некоторые фильмы не входят в подписку и за них нужно доплачивать), понятный и удобный интерфейс, благодаря которому пользователь быстро сможет найти нужный фильм, возможность смотреть киноновинки. Интересно, что важным преимуществом для пользователей стала возможность смотреть фильмы в оригинале с субтитрами, а также дополнительные возможности в виде выбора скорости воспроизведения или версии перевода, возможности прочитать отзывы о фильме или сериале.

Полученные выводы основаны на пятой волне телефонного опроса киноаудитории, проведенной в период с 20 по 26 апреля 2020 года (завершение четвертой недели режима самоизоляции). Ознакомиться с полным отчетом вскоре можно будет на сайте Фонда кино.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

03.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино