На Кубани впервые с весны возобновят работу кинотеатры

Настоящий новогодний подарок преподнес Роспотребнадзор Краснодарского края местным любителям кино. С 31 декабря кинотеатры региона смогут возобновить работу. Соответствующее постановления подписала 28 декабря, глава Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина. Документ размещен на официальном сайте ведомства. Правда, в этой бочке меда есть одна ложка дегтя: загрузка зала не должна будет превышать 15%.
И все же, для местных игроков новость о разрешении возобновить работу, безусловно, хорошая. Кинотеатры на Кубани закрылись еще 26 марта и с тех пор их ни разу не открывали.
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29.12.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Коммерсантъ Кубань
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