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В MEGOGO выделили основные тренды смотрения в самоизоляции

Онлайн-кинотеатр отмечает рост потребления контента в различных средах

Онлайн-кинотеатр MEGOGO рассказал об основных трендах потребления контента зрителями в апреле. В этом месяце сервис отмечает возросший интерес к своим услугам. Как рассказал БК глава MEGOGO Виктор Чеканов, наблюдается среднесуточный рост подключений от 25% до 40% к среднему показателю за сутки.

«Если сравнивать апрель 2019 с апрелем 2020-го, то количество уникальных пользователей выросло в два раза, количество новых пользователей − в три раза, − рассказывает Виктор Чеканов. − Мы отмечаем значительный рост по смотрению в минутах на уникального пользователя. Кроме того, россияне стали активно пользоваться функцией Smart TV на своих телевизорах».

Рост аудитории Smart TV − один из первых замеченных MEGOGO трендов апрельского потребления. Аудитория оналйн-кинотеатра на Smart TV выросла на 36%. Интересна также смена жанровых предпочтений зрителей. «В поисковой системе MEGOGO выросло количество запросов со словами «комедия», «военные» и появилось слово «футбол», − отмечает Виктор Чеканов. − Еще месяц назад никто не делал запросы о спорте, а вот в первую неделю самоизоляции зрители стали искать спортивный контент, но с ним в условиях сегодняшних сложно».

Находясь дома, люди стали тратить меньше времени на просмотр видеоконтента в мобильных телефонах. Сервис отмечает рост не только Smart TV, но и своей web-версии. Изменился и пик смотрения. Если раньше он был с 19:00 до 22:00 (время, когда люди возвращались с работы), то теперь пик − с 15:00 до 22:00. Кроме того, на 26% выросла длительность смотрения детского контента. Рост потребления такого контента также отмечали в «МегаФон ТВ» и на Wink. 

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22.04.2020 Автор: Артур Чачелов

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