Москва ограничивает заполняемость кинозалов до 25%

Москва вводит новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции и на этот раз они затрагивают кинотеатры. С 13 ноября по 15 января заполняемость кинозалов на сеансах не должна превышать 25%. До этого момента в городе действовало ограничение в 50%. Кроме того, объявлено, что власти будут блокировать транспортные карты студентов городских вузов и колледжей, которые теперь переходят на дистанционное обучение.
Многие площадки в первое время не заметят изменений: заполняемость кинозалов сейчас достаточно низкая и зачастую не превышает 30%. Однако ограничения распространяются и на период новогодних каникул, то есть затрагивают будущую «новогоднюю битву». Для кинотеатров и дистрибьюторов это самое «хлебное» время, когда кассовые сборы достигают своего годового пика.
Москва − ключевой рынок для российского кинопроката, обеспечивающий до 40% общих сборов релиза. Ограничения ставят крест на кассовых амбициях российских продюсеров и дистрибьюторов будущих новогодних релизов, из-за чего возрастает риск ухода проектов с намеченных дат.
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10.11.2020 Автор: Артур Чачелов
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