Мэрия Москвы обозначила предварительную дату открытия кинотеатров. Информация об этом появилась после онлайн-встречи в министерстве культуры с представителями кинобизнеса. Речь идет о 1 августа 2020 года. Официального подтверждения данной информации от властей пока не поступало, однако упоминание о дате имеется в рассылке киносети «Премьер Зал».

Ранее федеральные чиновники обозначали 15 июля как дату начала массового возобновления работы кинозалов в стране. При этом, и министр культуры Ольга Любимова, и вице-премьер Дмитрий Чернышенко оговаривались, что конкретные даты в каждом регионе будут зависеть от решения местных властей.

Очевидно, что открытие затянется примерно на месяц, когда 13 августа в прокат выйдет фильм ДОВОД студии Warner Bros. На сегодняшний день разрешения с датами возобновления работы получены кинотеатрами Крыма, Амурской и Курганской областей. В Ленинградской области и на Сахалине площадки работают с середины мая.

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03.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Премьер Зал