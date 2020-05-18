Роспотребнадзор рассказал, когда в России откроют кинотеатры

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, когда следует ожидать открытия кинотеатров в России. По словам чиновницы, это произойдет только после прохождения трех этапов снятия карантинных ограничений. Конкретных сроков она не уточнила. Эфир состоялся еще 14 мая.

Попова рассказала, что в рамках первого этапа разрешат прогулки в небольших компаниях при условиях соблюдения социального дистанцирования от окружающих. На втором этапе должны начать открываться магазины и сфера услуг. На третьем этапе обещаны «такие прогулки, к которым мы привыкли» (цитата по эфиру «России 24»). Что ознает эта фраза, не очень понятно. При этом, на всех трех этапах маски останутся обязательным элементом для населения.

Накануне стало известно, что Минкультуры и Ассоциация владельцев кинотеатров обратились в Роспотребнадзор с просьбой разработать рекомендации к открытию и безопасной работе кинотеатров в период пандемии. Однако, если открытие кинотеатров действительно планируется только после прохождения всех трех этапов снятия ограничений, ни о каком скором перезапуске индустрии говорить не приходится.

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18.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Россия 24