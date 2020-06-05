В Госдуме снова появился закон об ограничениях рекламы в кинотеатрах

Законопроект об ограничении рекламы в кинотеатрах снова появился в Государственной Думе. Туда его внесло Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Об этом сообщает RNS. В декабре с аналогичной инициативой выступала группа депутатов ЛДПР.

Законопроект предлагает внесение изменений в статью 17 закона «О рекламе». Он касается длительности рекламных роликов в кинотеатре. Авторы инициативы уверены, что из-за показа рекламы перед фильмами потребитель сегодня фактически вводится в заблуждение относительно фактического времени начала киносеанса. Уточняется, что претензии относятся как к рекламе товаров и услуг, так и к трейлерам.

«Реклама перед началом кино- или видеосеанса не может превышать десяти минут. Не допускается демонстрация рекламы после установленного времени начала кино- или видеосеанса, указанного лицом, осуществляющим кино- и видеообслуживание», – указано в тексте законопроекта, который цитирует RNS.

Ранее правовое управление Госдумы поясняло, что ролики о фильмах, показ которых только планируется в кинотеатрах, могут быть отнесены как к рекламе, так и к обязательному информированию потребителя о планируемых к показу фильмах – согласно правительственному постановлению 1994 года.

«Реклама перед началом кино- или видеосеанса не может превышать десяти минут. Не допускается демонстрация рекламы после установленного времени начала кино- или видеосеанса, указанного лицом, осуществляющим кино- и видеообслуживание», – указано в тексте законопроекта, который цитирует RNS. В пояснительной записке также указывается, что демонстрация рекламы перед фильмами является «злоупотреблением и фактическим обманом потребителей, так как основная услуга не оказывается в заявленное время».

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05.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS