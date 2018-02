Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 12 по 18 февраля

За прошедшую неделю график кинорелизов России пережил множество важных изменений. Проекты активно заявлялись на новых датах и уходили из планов. Но громче остальных прозвучала новость о том, что фантастический экшн МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ (WDSSPR) выйдет в России не 3 мая 2018 года, на дате мировой премьеры, а лишь спустя 8 дней – в пятницу, 11 мая.

Не очень хорошие новости для фанатов фантастических проектов были и у компании Fox. С 19 июля на неопределенную пока дату ушел экшн АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ. В США фильм переехал на уикенд 21 декабря, а в наших реалиях эта дата сейчас кажется проблематичной. Кроме того, новый ХИЩНИК поменялся датой с проектом ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ. Первый теперь выйдет 13 сентября, а второй – 2 августа. Старт мультфильма КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ перенесен с 17 января 2019-го на 14 марта того же года. Есть в пакете дистрибьютора и новинки: еще одна экранизация Агаты Кристи от Кеннета Браны – фильм СМЕРТЬ НА НИЛЕ – встала на 7 ноября 2019 года, а на 4 марта 2021 года закрепился полнометражный мультфильм FOSTER.

22 марта 2018 года вместе с Fox компания Bazelevs должна была выпускать в прокат комедию ДНЮХА!, но проект ушел с даты. Новая пока не объявлена.

Сразу две российские новинки появились в пакете «Централ Партнершип». Компания стала прокатчиком фильма Алексея Сидорова Т-34 (производство: «Марс Медиа», телеканал «Россия 1» и «АМЕДИА Продакшн» при поддержке Фонда кино). Картина станет участником Новогодней битвы и выйдет на российские экраны в канун Нового года – 27 декабря 2018 года. А 11 октября 2018 года ЦПШ выпустит в кинотеатры ленту Михаила Расходникова ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ с участием Риналя Мухаметова и Ивана Охлобыстина.

Новые кинопроекты заявлены и в пакете компании «Каропрокат». На 27 декабря 2018 года встала семейная лента НАШИ ДЕТИ режиссера Артема Аксененко. 10 января и 21 февраля 2019 года заняли новые хорроры от продюсеров НЕВЕСТЫ Владислава Северцева и Дмитрия Литвинова – фильмы РАССВЕТ и БЫВШАЯ. Сиквел НЕВЕСТЫ тоже появился в графике релизов: он встал на 23 января 2020 года. А еще, 7 марта 2019 года «Каропрокат» выпустит в кинотеатры режиссерский дебют Александра Петрова, ленту ТОЧКА ОТРЫВА.

Много новостей на прошедшей неделе было от компании Megogo Distribution. Она поменяла даты своих весенне-летних релизов. Так, мультфильм В ПОИСКАХ ЙЕТИ переместился с 29 марта на 7 июня, на его прежнее место встал триллер ОПЕРАЦИЯ «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ». На 12 апреля с 10 мая переехал фильм ужасов ЛОГОВО МОНСТРА, а 31 мая покинула комедия THE BRITS ARE COMING. Ее новая дата – 28 июня. Ранее на этом июньском четверге была заявлена комедия РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, однако теперь она стоит на 19 июля. Зато на дате 24 мая появился фильм ужасов DELIRIUM, а на дату 5 июля из декабрьской ссылки вернулась криминальная драма КОДЕКС ГОТТИ. Кроме того, дистрибьютор завил даты для некоторых новинок: на 7 июня встал американо-немецкий хоррор МОЛЧАНИЕ (The Silence), на 2 августа – экшн с Марком Уолбергом MILE 22, а на 10 января 2019 года – проект ХЭЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ.

Компания «Экспонента» заявила в своем пакете 2018 года еще три новинки. 31 мая в прокат выйдет французский фильм ужасов ВЫЖИВШИЕ (Hostile), 8 ноября – драматическая комедия ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СВАДЬБА (Destination Wedding), а 6 декабря – исландский хоррор ДРУГОЙ (Hole in the Ground).

Компания Capella Film поменяла дату выхода анимэ ДЕВУШКИ И ТАНКИ с 29 марта на 5 апреля 2018 года. С 12 на 19 апреля переместился другой ее анимационный релиз – УКРАСЬ ПРОЩАНЬЯ УТРО ЦВЕТАМИ ОБЕЩАНЬЯ (Maquia: When the Promised Flower Blooms). Кроме того, на 1 ноября ушел биографический фильм БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН. Ранее он был заявлен 26 апреля.

Несколько новых анимационных проектов заявила и компания «Ракета Релизинг». 28 июня в прокат выйдет китайский мультфильм КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН (Monkey King Reloaded), а 9 августа – немецкий проект ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ 2 (Rusty Knight 2: Full Metal Rack).

На 7 июня 2018 года компания Russian World Vision заявила новинку – ленту Абделлатифа Кешиша МЕКТУБ, МОЯ ЛЮБОВЬ (Mektoub, My Love: Canto Uno). Дату 23 августа 2018 года облюбовал другой прокатчик авторского кино – A-One Films. На ней компания выпустит новый фильм Гаса Ван Сента НЕ ВОЛНУЙСЯ, ОН ДАЛЕКО НЕ УЙДЕТ (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot).

18.02.2018 Автор: Артур Чачелов