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Кинотеатрам Ростовской области разрешили работу на условиях, оказавшихся жестче, чем ожидалось

Распоряжение губернатора расстроило местных игроков рынка

Кинотеатры Ростовской области смогут возобновить работу уже в понедельник, 13 июля. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев. Постановление можно найти на сайте правительства области, оно подписано 11 июля. Однако, условия для возобновления работы кинозалов оказались жестче, чем в других регионах страны. 

«С 13 июля в нашей области возобновляется работа кинотеатров, но с определенными условиями, − рассказал Голубев в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях и на официальном сайте. −  Кинозалы могут заполняться не более чем на четверть, услуги общественного питания в них пока оказываться не будут».

Работа с 25% заполняемостью и без кинобара крайне невыгодна. Губернатор объяснил такие меры тем, что ситуация с коронаривусом по-прежнему непростая, но нужно постепенно возращаться к нормальной жизни. 

По данным АВК и «Невафильм» сейчас в стране кинотеатры работают в Ленинградской, Сахалинской, Магаданской, Иркутской, Курганской, Амурской областях, а также на Чукотке, в Крыму и Севастополе. 

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12.07.2020 Автор: Артур Чачелов

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