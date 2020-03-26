Российские кинотеатры постепенно закрываются

Региональные власти начинают исполнять поручение вице-премьера Татьяны Голиковой и выпускать нормативно-правовые акты по приостановке работы кинотеатров. Не везде эта работа проводится оперативно, а потому площадки в стране закрываются не все и не сразу. Тем не менее ожидается, что к концу недели в России не останется ни одного кинотеатра, в котором будет осуществляться публичный массовый кинопоказ.

«Все кинотеатры закрываются один за другим. В связи с тем, что постановление на местах принимается не мгновенно, кинотеатры закрываются в соответствии с распоряжением местных властей, − рассказывает букер Светлана Будник, в ведении которой находится репертуар кинотеатров в Брянской, Пензенской, Ростовской, Ярославской областях, а также в Карелии и Санкт-Петербурге. − Часть кинотеатров, в частности, в Брянске закрылась заранее, когда еще только появились рекомендации, в начале недели. Часть кинотеатров работала, но с появлением постановления стало понятно, что закроются все. Два кинотеатра получили распоряжение вчера вечером и сегодня будут закрываться. Сроков в постановлении не указано, там такая трактовка: закрыться в связи с распоряжением правительства».

Теперь площадкам нужно довести информацию о прекращении деятельности до сведения дистрибьюторов. Они указывают, с какого числа деятельность была приостановлена и по какой причине: либо распоряжение правительства, либо местных властей.

«Вчера вышло постановление Кировской области, после которого кинотеатр закрылся, − говорит Александр Сухарев, букер нескольких кинотеатров в Кировской области. − На данный момент четких сроков не оговорено, видимо, не работаем до следующего указа. Если это все будет недолго, для кинотеатра это не будет смертельной проблемой. Если будут жесткие запреты... более одного месяца, проблемы возникнут. Но думаю, удастся что-то сохранить, договориться об аренде, о чем-то еще. Очень сложная ситуация – и она меняется не по дням, а по часам».

Объединенная киносеть «Кино Okko», «Синема Парк» и «Формула кино» с начала недели ежедневно присылает отчеты о закрытии своих объектов в разных регионах страны. 24 марта по постановлениям местных властей сеть закрыла площадки в Ставрополе, Тюмени, Челябинске, Уфе, Самаре и Новосибирске, 25 марта пришла очередь Московской области, Мурманска и Москвы, 26 марта закрылись кинотеатры в Краснодарском крае. Когда кинопрокатная деятельность возобновится, в сети не знают.

«Безопасность гостей, которые посещают кинотеатры Объединенной сети – одна из наших приоритетных задач. Будучи социально ответственными при организации кинопоказов, мы внимательно следим за развитием ситуации с распространением коронавируса и предпринимаемыми органами власти действиями для его предотвращения. Данные ограничения являются необходимыми, и мы надеемся на понимание со стороны наших гостей. Обо всех изменениях в деятельности кинотеатров будем сообщать дополнительно», − говорится в заявлении представителя компании.

«Мы просто закрыты до 12 апреля, на время карантина. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, сейчас мы все самоизолируемся, пройдем карантин и в итоге выйдем на работу 13 апреля, − говорит Марина Хабарова, гендиректор столичного мультиплекса «Радуга кино».

Закрываясь, кинотеатры вынуждены решать вопросы с персоналом. Марина Хабарова признается, что пока «этот момент находится в подвешенном состоянии». «Что будет с сотрудниками, я пока не знаю, потому что сейчас веду переговоры с прокатчиками и пытаюсь получить их разъяснения по документообороту, перечислениям и ключам,» − говорит Светлана Будник. «Мы стараемся удержать людей и поддержать их, делаем все, что можем, − рассказывает Александр Сухарев, в кинотеатре которого есть пиццерия. − Часть сотрудников ушла в неоплачиваемые отпуска... Тех, кого мы могли перекинуть, мы перекинули на общепит. В Кировской области ограничений по общепиту пока нет».

Несмотря на сложности, опрошенные БК кинотеатры пока верят в лучшее, не впадают в панику и надеются на то, что простой будет недолгим. Но делать прогнозы пока никто не берется.

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26.03.2020 Автор: Артур Чачелов, Рая Башинская, Дмитрий Некрасов