Официальная касса России: у «Тайны Коко» шестая строчка среди мультфильмов Pixar

По итогам уикенда чарт возглавила ТАЙНА КОКО. Мультфильм заработал в России 171 млн рублей, еще 15 млн в актив картины добавили страны СНГ. Результат оказался выше, чем было у другого ноябрьского релиза WDSSPR с возрастным рейтингом 12+ – ХОРОШЕГО ДИНОЗАВРА (130 млн в РФ и 144 млн в СНГ). ТАЙНА КОКО заняла шестую строчку среди стартов фильмов Pixar Animation Studios, уступив ГОЛОВОЛОМКЕ (338 млн в РФ и 364 млн в СНГ), ТАЧКАМ 3 (265 млн в РФ и 289 млн в СНГ) и ТАЧКАМ 2 (255 млн в РФ и 264 млн в СНГ), УНИВЕРСИТЕТУ МОНСТРОВ (233 млн в РФ и 246 млн в СНГ) и В ПОИСКАХ ДОРИ (197 млн в РФ и 214 млн в СНГ). У нового анимационного фильма складывается прекрасный «сарафан», который, вкупе с отсутствием в ближайшее время крупных студийных мультрелизов, поможет новинке хорошо поработать в длину.

В России серебро по итогам уикенда досталось ЛИГЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ. На втором уикенде кинокомикс потерял меньше, чем БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ – 70,3% против 76,5%. Но все же падение оказалось довольно ощутимым.

Третью строчку в России со сборами в 102 млн рублей заняли КОМАТОЗНИКИ. В России+СНГ новинка получила 110 млн и обогнала ЛИГУ СПРАВЕДЛИВОСТИ, выйдя на второе место. Ремейк фильма 1990 года выступил сильнее ожиданий, а также показал лучшую наработку на сеанс среди новинок. Соединение жанров пошло проекту на пользу, и его результаты оказались значительно выше цифр триллеров НЕ ДЫШИ (56 млн в РФ и 61 млн в СНГ) и НЕРВ (57 млн в РФ и 61 млн в СНГ), а также хоррора УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА (76 млн с учетом стран СНГ).

А вот СНЕГОВИК стартовал несколько хуже аналогов. Несмотря на популярность в России книжного первоисточника и заметную рекламную кампанию, фильм заработал 85 млн в России и 92 млн в странах Содружества. Возможно, на результате сказалась низкая оценка картины критиками и старт более молодежных КОМАТОЗНИКОВ. В итоге показатели оказались меньше, чем, например, у ЛЕКАРСТВА ОТ ЗДОРОВЬЯ (96 млн в РФ и 99 млн в СНГ), ДЕВУШКИ С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА (119 млн с учетом стран СНГ) и ДЕВУШКИ В ПОЕЗДЕ (112 млн в РФ и 121 млн в СНГ).

Закрывает первую пятерку комедия ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! 2. За уикенд лента заработала 77 млн рублей в России и 84 млн с учетом СНГ. Картина стартовала на 11% лучше первой части, выходившей в праздничный период.

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, разместившийся на восьмой строчке, в минувший уикенд стал лидером среди всех отечественных фильмов, когда-либо выходивших в прокат в России и странах СНГ. По чистой РФ новинка опередила СТАЛИНГРАД уже с началом будней.

За пределами первой десятки начали прокат альманах МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 63 (2,5 млн рублей), отечественная комедия ДЕТКИ НАПРОКАТ (2,0 млн в РФ и 2,3 млн в СНГ) и байопик ПРОЩАЙ, КРИСТОФЕР РОБИН (по данным ЕАИС, сборы составили 1,4 млн рублей).

Общая касса Топ-20 в России составила 729 млн рублей, с учетом стран СНГ – 777 млн. Это на 4% больше, чем было на аналогичном уикенде прошлого года, когда чарт второй уикенд подряд возглавляли ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ.

29.11.2017 Автор: Анна Багрова