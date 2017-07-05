Третьяковка обзаведется четырьмя залами

В Третьяковской галерее будет открыто сразу четыре кинозала, сообщает «Интерфакс». Два зала будут работать в историческом здании музея в Лаврушенском переулке, еще два – в филиале на Крымском валу, причем, в случае последнего, одна из площадок станет полноценным летним кинотеатром.

Интересно, что один из кинозалов Третьяковки в историческом здании сделали универсальным: помимо современной киноустановки в него поставили оборудование, способное показывать фильмы с узкой 16 мм пленки. На это обратил внимание министр культуры Владимир Мединский. «Это единственный в России зал, где можно посмотреть кино с любых носителей – с узкой и широкой пленки и со всех видов цифровых носителей, – отметил чиновник. – Была прекрасная идея, достаточно спонтанная, организовать кинотеатр в Третьяковке, предполагалось, что здесь можно смотреть кино, только его здесь никогда не показывали».

«Мы являемся частью единой автоматизированной системы и в самое ближайшее время впишем свои киносеансы и кинопрограммы в единую сетку, –рассказала директор музея Зельфира Трегулова. – Поэтому для покупки билетов на наши программы можно будет не заходить на сайт Третьяковской галереи, а в рамках существующих программ, таких как «Киноход», быстро купить билеты.

Во вторник, 4 июля, в Инженерном корпусе Третьяковки открылся фестиваль фильмов об искусстве Perform, который продлится весь июль.

05.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс