Tvzavr запустит видеоплатформу на основе технологии блокчейн

Интернет-кинотеатр Tvzavr объявил о запуске осенью 2018 года видеоплатформы MoviesChain by tvzavr, основанной на технологии блокчейн. Основная цель создания платформы – организация системы дистрибуции для национального и авторского контента. Средства для развития платформы будут привлечены через первичное размещение криптовалюты (ICO), которое запланировано на февраль 2018 года. В ходе ICO планируется привлечение около 30 млн долларов.

MoviesChain by tvzavr – независимая защищенная платформа, основанная на технологии смарт-контрактов Ethereum, направленная на эффективное распространение контента по модели TVoD. Контент, предоставляемый платформой, будет платным – ориентировочная стоимость просмотра составит 1 доллар. При этом, технологии блокчейн обеспечат прозрачность расчетов между поставщиками контента, зрителями и создателями платформы.

В ходе ICO планириуется выпуск 10 млн токенов ZVR, 9 млн из которых будут доступны для покупки с помощью любой известной криптовалюты. Токены ZVR будут использоваться в качестве платежного средства для покупки фильмов на платформе MoviesChain by tvzavr. При этом, система настроена таким образом, что не требует специализированных технических знаний – правообладатели контента смогут описывать условия получения своих ZVR с помощью удобного API смарт-контрактов.

Интернет-кинотеатр tvzavr является одним из самых быстрорастущих игроков российского рынка. Чистая прибыль интернет-кинотеатра по итогам 2016 года составила 10 млн рублей. За 2016 год выросла платная модель интернет-кинотеатра выросла в 5 раз, в 2 раза увеличилось количество подписчиков – до 4 млн. человек. Суммарное время просмотра контента увеличилось на 25%, по сравнению с 2015 годом. Ежемесячная аудитория tvzavr составляет 25 млн. уникальных пользователей.

«Мы с большим интересом следим за развитием технологии блокчейн, и в рамках нашей платформы MoviesChain by tvzavr планируем использовать все сильные стороны данной технологии. К сожалению, мировая ситуация в распространении контента складывается таким образом, что правообладатели вынуждены принимать условия, не всегда отвечающие их интересам. А в случае с авторским и национальным кино эта ситуация приводит к тому, что контент не доходит до широкой аудитории, – комментирует генеральный директор tvzavr Марина Сурыгина. – В связи с этим, наша цель – обеспечить условия для эффективного распространения авторского и независимого кино, с соблюдением интересов всех сторон, участвующих в процессе. Мы надеемся, что проект MoviesChain by tvzavr позволит нам укрепить позиции не только на российском, но и глобальном рынке онлайн-кинотеатров».

30.11.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: tvzavr