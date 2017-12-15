Tvzavr откроет детскую киностудию в городе профессий «КидБург»

Интернет-кинотеатр Tvzavr объявляет об открытии киностудии для детей в детском городе профессий «КидБург». В ней каждый ребенок в возрасте от 6 лет сможет проявить свой талант и сняться в своем первом в жизни кинофильме. Партнерами проекта стали ГК «Анимаккорд» (мультсериал«Маша и Медведь»), ГК «Рики» («Смешарики»), компания Open Alliance Media (анимационный сериал «Джинглики»).

В рамках проекта «Киностудии Tvzavr» будут организованы учебные занятия для детей старше 6 лет с педагогами в области анимации и кино, а также профессиональными актерами. Ученики и все участники киношколы смогут сняться в эпизодах из любимых картин, узнают об особенностях создания анимационных фильмов.

В рамках детского проекта организована первая в «КидБурге» зона отдыха для родителей: ожидая своих детей с занятий, родители смогут насладиться просмотром фильмов из библиотеки Tvzavr. Также здесь можно будет организовать отдельные детские праздники, провести с удовольствием и пользой дни рождения детей. Библиотека Tvzavr в жанре «Мультфильмы» насчитывает более 5000 картин.

Открытие студии состоится 17 декабря 2017 года в Центральном Детском мире в 13.00, где специально для гостей будет организована развлекательная программа с участием героев известных российских мультипликационных сериалов «Маша и Медведь», «Смешарики», «Джинглики». Гостями церемонии открытия станут звезды российского шоу-бизнеса и их дети – Елена Борщева, Наталья Лесниковская, Эвелина Бледанс, Ирина Слуцкая, Тутта Ларсен, Ирена Понарошку.

Интернет-кинотеатр tvzavr.ru является одним из самых быстрорастущих игроков российского рынка. Выручка интернет-кинотеатра по итогам 2016 года составила 275 млн рублей. За 2016 год платная модель интернет-кинотеатра выросла в 5 раз, в 2 раза увеличилось количество подписчиков – до 4 млн человек. Суммарное время просмотра контента по сравнению с 2015 годом увеличилось на 25%. Ежемесячная аудитория Tvzavr составляет 25 млн уникальных пользователей.

15.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Tvzavr