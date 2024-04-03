Официальная касса России: «Летучий корабль» сохранил лидерство

Сборы ЛЕТУЧЕГО КОРАБЛЯ на второй неделе проката увеличились на 12,1%, составив 254 млн рублей. Не самая сильная динамика вызвана не в последнюю очередь тем, что аудитория картины, в том числе семейная, не спешит возвращаться в места массовых скоплений людей. Общая касса проекта достигла 603 млн, что значительно ниже, чем было за аналогичный отрезок времени у фильмов ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (1,257 млрд) и КОНЕК-ГОРБУНОК (836 млн).

Вторая строчка бокс-офиса досталась пиратским релизам. Показы с предсеансовым обслуживанием принесли кинотеатрам 64,7 млн рублей.

С третьего места и 41,6 млн рублей стартовало драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ. Новинка опередила такие картины, как ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (37,3 млн) и ДЫХАНИЕ (30,2 млн), но уступила ХОККЕЙНЫМ ПАПАМ (58 млн).

«Учитывая ситуацию, в которой выходил фильм, мы в целом довольны стартом. Я имею в виду резкое падение сборов после теракта. Особенно это коснулось Москвы, которая в отдельные дни давала 4,5 – 5 процентов сборов, что является аномально низким показателем. В нормальных условиях картина собрала бы более 60 миллионов рублей, что позволило бы надеяться на очень хорошие итоговые цифры», – рассказал в интервью ЭБК продюсер НЕНОРМАЛЬНОГО Петр Ануров.

Четвертое место досталось ОНЕГИНУ, пополнившему свою копилку на 38,9 млн рублей. Общая выручка ленты достигла 707 млн.

Замкнул пятерку лидеров триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ. Освоив за уикенд 17,5 млн рублей, он смог опередить ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (16,6 млн) и МИЗАНТРОПА (13,9 млн).

Хоррор УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ начал прокат с 14,4 млн рублей. Это выше таких жанровых аналогов от компании «Экспонента Фильм», как ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (13,6 млн) и ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (11,1 млн).

До 2,283 млрд рублей выросли сборы МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ. В чарте самых успешных фильмов в истории российского проката он поднялся на седьмое место.

Мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» на второй неделе проката прибавил 23,2% к выручке первого уикенда. Всего в его активе – 20,1 млн рублей, что несколько уступает динамике второй части франшизы (25,2 млн за аналогичный отрезок времени).

Также в прокат вышли драмеди СКАЗКИ ГОФМАНА (3,3 млн, двенадцатое место) и (НЕ)БЫВШИЕ (1,6 млн, четырнадцатое место), перевыпуск хоррора ПРОКЛЯТИЕ (1,3 млн, шестнадцатое место), мультфильм ОТВАЖНЫЙ БИМ И ПЕРНАТЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ (1,1 млн, восемнадцатое место) и фэнтези ВОЖДЬ ОРКОВ (1,1 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 497 млн рублей, с учетом стран СНГ – 646 млн. Это на 23,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 0,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ДЖОН УИК 4.

Фото: кадр из фильма НЕНОРМАЛЬНЫЙ

03.04.2024 Автор: Максим Острый