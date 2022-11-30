Предпродажи уикенда: «Елки 9» обошли восьмую часть

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим триллер НА ОЩУПЬ (CP), новогоднюю комедию ЕЛОК 9 (VLG), LOL. SURPRISE! ФИЛЬМ (NKI), сатирическая комедия ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (AOF).

Лучшие предпродажи среди новинок показала новая часть легендарных ЕЛОК. Девятая часть комедийной франшизы предварительно освоила 1,362 млн рублей. Новинка смогла ощутимо превзойти прошлогоднюю часть, собравшую на предпродажах 474 тысячи рублей и 20,1 млн за уикенд. Также ЕЛКИ 9 смогли обойти НЕПОСЛУШНИКА (880,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн). В то же время новинка уступила ЕЛКАМ ПОСЛЕДНИМ (5,69 млн рублей, стартовые сборы – 180 млн), которые, впрочем, выходили в совершенно другой кинопрокатной обстановке.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ 5,69 ЕЛКИ 9 1,362 НЕПОСЛУШНИК 0,88 ЕЛКИ 8 0,474

Сильную активность подготовленной аудитории в крупных городах вызвала премьера победителя последнего Каннского кинофестиваля ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ. Картина Роберта Остлунда заработала 806,9 тысяч рублей. Норвежская сатарическая комедия немного уступила последней работе Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (923,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн), но в то же время ощутимо превзошла датскую трагикомедию ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (413,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,77 млн). Примечательно, что предыдущая картина норвежского режиссера, трагикомедия КВАДРАТ, пять лет назад начинала прокат гораздо скромнее, собрав 37,2 на предпродажах и 2,8 млн за первый уикенд.

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ 923,7 ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 806,9 ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ 413,1 КВАДРАТ 37,2

Российский триллер про выживание НА ОЩУПЬ предварительно заработал 75,6 тысяч рублей. Это в разы уступает показателям тематически близкого проекта ОДНА (904,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн), а также данным фильма НЕПРОЩЕННЫЙ (928,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 139,6 млн), где Дмитрий Нагиев также играл серьезную драматическую роль. В то же время новинка сработала практически идентично с зарубежным аналогом ВЕРШИНА СТРАХА (75,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 16 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) НЕПРОЩЕННЫЙ 928,2 ОДНА 904,6 НА ОЩУПЬ 75,6 ВЕРШИНА СТРАХА 75,4

Анимация LOL. SURPRISE! ФИЛЬМ, заработав 69,2 тысяч рублей, выступила практически вровень с аналогом UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ (67,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,7 млн). Также новинка обошла похожие мультфильмы ФЕИ: ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ (41,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ (28,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) LOL. SURPRISE! ФИЛЬМ 69,2 UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ 67,7 ФЕИ: ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ 41,9 PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 28,7

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30.11.2022 Автор: Никита Никитин