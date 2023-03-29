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Аналитика


Предпродажи уикенда: четвертая «Любовь-морковь» вырвалась вперед

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедию ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН (CRP), триллер ВЗЛОМЩИК (GF) и хоррорв ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ (CP) и ДИТЯ ТЬМЫ (ARM).

Комедийный квадриквел ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН предварительно заработал 530,2 тысячи рублей. Новинка обошла восьмые ЕЛКИ (473,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,1 млн), но уступила проектам ЛЮБОВНИКИ (778,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 60 млн) и LOVE (632,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 47 млн), где играл Сергей Светлаков.

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ЛЮБОВНИКИ 778,6
LOVE 632,8
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН 530,2
ЕЛКИ 8 473,6

В очередном дерби хорроров проект «Централ Партнершип» ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ  опередил мексиканский фильм ужасов ДИТЯ ТЬМЫ. Освоив на предпродажах 187,5 тысяч рублей, картина с участием Джены Мэлоун и Дэнни Хьюстона проиграла аналогам ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (222,7 тысяч, стартовые сборы – 13,8 млн) и 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч, стартовые сборы – 21,2 млн), но обошла ленту ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысяч, стартовые сборы – 17,2 млн). В свою очередь ДИТЯ ТЬМЫ, освоив 15,2 тысячи рублей, заметно уступила уже упомянутой ПЕРВОЙ ЖЕРТВЕ, а также ДЕТЯМ ТЬМЫ (23,7 тысяч, стартовые сборы – 7,5 млн), но в то же время обошла проект БАБУШКА (14,4 тысяч, стартовые сборы – 5,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ 222,7
13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА 197,2
ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ 187,5
ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 155,9
ДЕТИ ТЬМЫ 23,7
ДИТЯ ТЬМЫ 15,2
БАБУШКА 14,4

Триллер ВЗЛОМЩИК  отметился предпродажами в размере 26 тысяч рублей. Премьера сработала на одном уровне с другим остросюжетным фильмом ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (25,2 тысяч, стартовые сборы – 5,1 млн), но уступила другим схожим проектам – ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (50,2 тысяч, стартовые сборы – 11,6 млн) и НАЕМНИК (36,3 тысяч, стартовые сборы – 22,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ 50,2
НАЕМНИК 36,3
ВЗЛОМЩИК 26,0
ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 25,2

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29.03.2023 Автор: Никита Никитин

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