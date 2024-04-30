Обзор новинок проката на уикенде 2–5 мая 2024 года

Главной новинкой расширенного уикенда станет романтическая комедия ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? (VLG) с Аней Чиповской и Владимиром Яглычем в главных ролях, стартующая уже 1 мая. У фильма симпатичный ролик и узнаваемый актерский состав, что вкупе с невысокой конкуренцией позволит ему на старте рассчитывать на повторение показателей таких картин, как АДАМ И ЕВА (88,3 млн рублей) и ЛЮБОВНИКИ (60 млн).

Более серьезную и драматичную историю предложит публике фильм-катастрофа ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (EXP), главные роли в котором исполнили Джоди Комер, Кэтрин Уотерстон, Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг. Лента также появится в репертуарах кинотеатров уже 1 мая. Ее очевидный референс – КАТАСТРОФА, начинавшая прокат в свое время с 26,2 млн рублей.

Поклонников как жанра триллеров, так и актерского таланта Рассела Кроу ждут на уикенде СПЯЩИЕ ПСЫ (PRD). Трейлер ленты, представляющий достаточно классическую детективную историю, позволяет предположить, что новинка постарается повторить стартовый результат МАРЛОУ (22,7 млн рублей).

Любители хорроров смогут выбрать на грядущем уикенде из картин УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. МОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (WP, с 01.05) и ПОТРОШИТЕЛЬ. НАСЛЕДИЕ (GF). Среди козырей первого – необычные сюжетные особенности, в то время как второй представляет из себя более классический слэшер. Ориентирами для проектов могут служить релизы ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (10,8 млн рублей на старте) и УЖАСАЮЩИЙ 2 (6 млн на старте) соответственно.

Также зрители смогут посмотреть боевики АГЕНТ 9. МИССИЯ: УНИЧТОЖИТЬ (KNLG) и ВЫЖИТЬ В КАЛАХАРИ (MVK), военную ленту БИТВА ЗА РОДИНУ (CS), комедию ЖИЗНЬ ВВЕРХ НОГАМИ (TNL), мелодраму ИДЕАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (RWV, с 01.05), драму ПАМЯТЬ (CPF) и байопик РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УИННЕР (ART).

Фото: кадр из фильма ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ?

30.04.2024 Автор: Максим Острый