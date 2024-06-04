Обзор новинок проката на уикенде 6–9 июня 2024 года

Триквел российской комедийной фрнашизы НЕПОСЛУШНИКИ (CRP) продюсеров Георгия Малкова, Ясмины Бен Аммар и Сергея Стегния очевидно станет главной новинкой уикенда. За счет сюжета он явно стремится привлечь семейную аудиторию, а за счет сохранившегося каста – поклонников предыдущих фильмов. Напомним, что сиквел в свое время начинал прокат с 90,6 млн рублей, а жанрово схожие РОДНЫЕ – с 196 млн.

Дмитрий Некрасов, автор БК: «В хорошем «сарафане» НЕПОСЛУШНИКОВ можно не сомневаться, а основным препятствием для высоких сборов может стать только хорошая погода, которая установилась на значительной части нашей страны. Впрочем, работать фильму вдолгую уже ничего не должно помешать».

На детскую аудиторию нацелены два достаточно крупных проекта. В пользу полнометражного продолжения отечественного сериала СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (NMG) говорит узнаваемый бренд в названии, а на руку ПОСЛЕДНЕМУ ДРАКОНУ (VLG) должен сыграть высокий уровень анимации. Референсом в первом случае можно назвать релиз МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (38,8 млн рублей на старте), а во втором – ПОВЕЛИТЕЛЯ ДРАКОНОВ (30,5 млн на старте).

Приятный сюрприз кинотеатрам может преподнести хоррор ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ (EXP). У фильма отличный «сарафан» на западе и высокие оценки критиков. Однако ретро-стилистика может отпугнуть от него молодежь. В любом случае, картина должна на старте опережать проект ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (12,8 млн рублей).

Подростковая испанская комедия ШАХ И МАТ (CP) подкупает легкостью своего повествования и юмором. Ее референс – НОВАЯ ИГРУШКА (4,4 млн рублей на старте).

Дмитрий Некрасов, автор БК: «ШАХ И МАТ напоминает американские фильмы про учителей, которых отправляют «в ссылку» в неблагополучный район, где им приходится преподавать трудным детям. Причем сначала обстановка пугает учителя, а затем он проникается учениками и раскрывает в них выдающиеся способности».

Любителям серьезного и особенно исторического кино стоит обратить внимание на проект НА КРАЮ ЗЕМЛИ (AK). Действие фильма помещено в необычный сеттинг, а главную роль здесь исполнил Гай Пирс. Стартовый ориентир новинки – недавний МЕЧ КОРОЛЯ (3,6 млн рублей).

Максим Острый, автор БК: «НА КРАЮ ЗЕМЛИ – качественная историческая лента про не самую популярную в массовой культуре эпоху и тему. Ее темп, возможно, выглядит сегодня несколько устаревшим, однако поклонников жанра это вряд ли оттолкнет, а остальные плюсы проекта вполне перевешивают эту его особенность».

Также зрители смогут посмотреть фильм ужасов АСТРАЛ. НОЧЬ В МОГИЛЕ (KNLG), драму АСФАЛЬТОВЫЕ ДЖУНГЛИ (PRD), комедию НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ (VLG), анимационный проект ПУШКИН И... МИХАЙЛОВСКОЕ. НАЧАЛО (KNT) и триллер СПЛИТ. ЗВЕЗДА НА ГРАНИ (KAP).

Фото: кадр из фильма НЕПОСЛУШНИКИ

04.06.2024 Автор: Максим Острый