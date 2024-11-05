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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 7 – 10 ноября 2024 года

Советские суперзвезды, бездомные псы, марсианские медведи и другие

Главной новинкой уикенда обещает стать историческая мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CP). Целевой аудиторией проекта выступает возрастная публика, но участие молодых звезд повышает шансы привлечь к картине внимание молодежной аудитории. Применение рекламных мощностей Первого канала позволяет прогнозировать, что лента режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева сможет на старте приблизиться к данным ПРАВЕДНИКА (120,5 млн за первый уикенд).

На любителей зарубежного остросюжетного кино рассчитаны проекты ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (GF) и ПРОФЕССИОНАЛ (PRD). Наиболее привлекательными элементами коммерческой конфигурации первого релиза выступают фантастическая составляющая и участие известных голливудских актеров. Картина с участием Энтони Маки и Морены Баккарин будет стремиться подобраться к показателям аналога ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ (48,3 млн). В свою очередь, экшн-триллер ПРОФЕССИОНАЛ рассчитан на заядлых поклонников творчества Лиама Нисона, чьи проекты в последнее время выступают очень по-разному. В данном случае ориентиром по стартовым сборам выступает похожий фильм ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (18,9 млн).   

Сразу три отечественные премьеры рассчитывают на внимание регионального зрителя. Фаворитом в данном сегменте выглядит проект ПОЙМАЙ СОБАКУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ (NMG), способный завлечь на сеансы детскую аудиторию. На старте картина претендует на сборы в диапазоне между выходившими в ноябре лентами БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (12,3 млн) и МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (20,9 млн). Потенциал комедий НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (CPF) и В БАНЮ! (PVZGL) представляется примерно одинаковым, но у первой ленты есть заметный козырь – участие Дмитрия Нагиева. Ориентирами по сборам данных лент могут служить картины САМЫЙ НОВЫЙ ГОД! (4,6 млн) и Я НА ПЕРЕМОТКЕ! (7,5 млн). 

Для самого юного зрителя в кинотеатрах выйдет китайский мультфильм БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (NKI). Отсутствие на дате другой анимации, способной оттянуть на себя целевую аудиторию, должно позволить новинке собрать на уровне проектов ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (16,9 млн) и ПОБЕГ  ИЗ КОСМОСА (14,3 млн). 

Подготовленные зрители крупных городов смогут сходить на трагикомедию КАНИКУЛЫ (PNR) Анны Кузнецовой. Картина стала победителем прошлогоднего фестиваля актуального российского кино «Маяк». 

Также зрители смогут посмотреть комедию ОТЕЦ ГОДА (AK), хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АПОКАЛИПСИС (WP), семейный фильм СУПЕРПАПОЧКА (PNR), триллер РОКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (SBF), байопик ДАНГАЛ. СЛОВО БОРЦА (CIPA) и документальный проект ДЖИПСИ (MCM).

Фото: кадр из фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

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05.11.2024 Автор: Никита Никитин

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