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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Одна» лидирует, а «Молодой человек» опережает «День города» и «Дракулова»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильм-катастрофу ОДНА (NKI), мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG), комедию МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP / PIFD) и триллер ПРОПАВШАЯ (CP).

Самые внушительные предпродажи среди новинок демонстрирует приключенческий триллер ОДНА, который заработал 982 тысячи рублей. Картина относительно немного уступила экранизации другой печально известной авиакатастрофы НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн). В то же время ОДНА в разы превзошла другую известную с советских времен драматическую историю ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (190 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,3 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 1,069
ОДНА 0,982
ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ 0,19

Новый отечественный мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ заработал на предпродажах 728 тысяч рублей. Анимационный релиз уступил вышедшему в прошлом октябре проекту КОЩЕЙ. НАЧАЛО (1,3 млн рублей, стартовые сборы – 33,1 млн), но заметно опередил два недавних мультфильма БУКА (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн) и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
КОЩЕЙ. НАЧАЛО 1,3
КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ 0,728
БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 0,387
МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 0,309

Довольно уверенные показатели наблюдаются у комедии МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК – 417,5 тысяч рублей. Это меньше данных недавнего аналога НЕПОСЛУШНИК (808,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн), но ощутимо больше цифр лент ДЕНЬ ГОРОДА (333,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 39 млн) и ДРАКУЛОВ (286,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,5 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
НЕПОСЛУШНИК 880,8
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 417,5
ДЕНЬ ГОРОДА 333,9
ДРАКУЛОВ 286,3

Достойно в своей жанровой нише держится и экшн-триллер ПРОПАВШАЯ – 138,9 тысяч рублей. Джерард Батлер сумел предварительно превзойти недавние проекты с коллегой по жанру Лиамом Нисоном ЧЕСТНЫЙ ВОР (93,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн), ЗАСТУПНИК (89,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,9 млн ) и ФЛЕШБЭК (82,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 24,8 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРОПАВШАЯ 138,9
ЧЕСТНЫЙ ВОР 93,7
ЗАСТУПНИК 89,5
ФЛЕШБЭК 82,4

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08.06.2022 Автор: Никита Никитин

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