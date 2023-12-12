Обзор новинок проката на уикенде 14–17 декабря 2023 года

На грядущем уикенде репертуар кинотеатров продолжит пополняться участниками «новогодней битвы». МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (NMG) постарается привлечь максимально широкую семейную аудиторию, в том числе задействовав популярный бренд. Референсом в данном случае может выступить прошлогодний релиз ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, начинавший прокат с 45,2 млн рублей.

Среди новинок основным конкурентом МАНЮНЕ станет комедия НОВОГОДНИЙ ШЕФ (NKI). В ее активе – звездный каст (Павел Прилучный и Зоя Бербер), а за спиной – дистрибьютор, который в прошлом году уже добивался успеха со схожим проектом ТАЙНЫЙ САНТА (31,8 млн на старте).

Еще одна российская комедия на уикенде, ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. БЕНЕФИС (CRP) постарается привлечь в кинозалы поклонников таланта Леонида Якубовича, составившего в этом фильме компанию Александру Робаку и Агате Муцениеце. Предыдущая часть франшизы начинала прокат в 2022 году с 16,6 млн рублей.

Поклонников хорроров на неделе ждет также праздничный релиз – ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (AK). Комедийный элемент фильма заставляет в качестве референса вспомнить выходившую в 2020 году ДИЧЬ (24,1 млн).

Остросюжетную жанровую альтернативу перечисленным выше релизам предложит триллер КОНТРОЛЬ (PIFD). Среди его козырей – исполнивший одну из главных ролей в проекте Кевин Спейси.

Поклонникам сериалов «Теория большого взрыва» и «Бортпроводница» стоит обратить внимание на комедийный экшн МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (VLG) с Кейли Куоко в главной роли. Референсами в данном случае могут служить проекты ПЕРЕСТРЕЛКА (12 млн рублей на старте) и КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ (5,3 млн).

Также зрители смогут посмотреть фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (EXP), боевики КОНТРАБАНДИСТКИ (KAP) и КОСТОЛОМ (KNLG), байопик КРЕЦУЛ (RFLF), мультфильм РОБОКАР ПОЛИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ПУСТЫНЕ (PNR), детектив ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ХЕЛЕН (PRD) и классическую драму Джима Джармуша БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ (INK).

Фото: кадр из фильма МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

12.12.2023 Автор: Максим Острый