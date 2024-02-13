Обзор новинок проката на уикенде 15–18 февраля 2024 года

Очевидным лидером уикенда станет российская спортивная мелодрама ЛЕД 3 (NMG, с 14.02). Завершающий фильм трилогии постарается привлечь аудиторию позитивным «сарафаном» и богатым и узнаваемым актерским составом (Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская). Первая часть франшизы зарабатывала на старте 456 млн рублей, вторая – 580 млн. Новинке вполне по силам повторить эти показатели и даже превзойти их.

Еще одним отечественным мелодраматическим проектом, стартующим на этой же дате, станет мюзикл МЕЖДУ НАМИ ЛЕТО (CP, с 14.02). Референсом в данном случае может служить романтическая комедия СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (28,4 млн рублей на старте).

На младшего зрителя рассчитан южнокорейский мультфильм СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (VLG). Полнометражная версия популярного детского анимационного сериала обладает хорошей графикой и прекрасной перспективой работы вдолгую. На старте лента может повторить цифры проекта ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (55,6 млн рублей).

Поклонники фестивального кино не должны пропустить мелодраму РЕЦЕПТ ЛЮБВИ (GF, с 14.02), получившую приз за режиссуру на Каннском кинофестивале. Главные роли в ленте исполнили Жюльет Бинош и Бенуа Мажимель.

Дмитрий Некрасов, автор БК: «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ должен привлечь зрителей, следящих за фестивальными событиями. Тем более что многие критики назвали картину одной из лучших за последний год. Однако ставка на более массовую аудиторию и поклонников романтических историй в кулинарном обрамлении может сыграть с проектом злую шутку. Нельзя быть уверенным в том, что «сарафан» со стороны большинства посетителей кинотеатров у фильма будет позитивным. А учитывая насыщенность уикендов второй половины февраля, сложно предсказать, насколько долго сможет отработать проект».

Еще одним серьезным релизом недели станет драма ОДНА ЖИЗНЬ (EXP) с Энтони Хопкинсом в главной роли. На родине у фильма сложился позитивный «сарафан», и в российском прокате лента вполне сможет показать высокую наработку на точечных сеансах.

Максим Острый, автор БК: «Если историческая часть фильма – это совершенно традиционная, качественная военная драма о беженцах и о тех, кто пытается им всячески помочь, то сцены с Хопкинсом выводят картину на более высокую орбиту. Актер при помощи тончайших нюансов воплощает образ человека, чье мировосприятие бесконечно пострадало из-за войны и которого отчаянно тяготит вопрос о том, достаточно ли он тогда сделал».

Также зрители смогут посмотреть фильм ужасов АЛИСА В СТРАНЕ КОШМАРОВ (ILK), триллер ВЫЖИВШИЕ. БЕТОННАЯ УТОПИЯ (KAP, с 14.02), хоррор ДЖЕСТЕР (TNL), комедию ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПЕС (KNLG) и драму ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ (KAP, с 14.02).

Фото: кадр из фильма ЛЕД 3

13.02.2024 Автор: Максим Острый