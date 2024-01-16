Обзор новинок проката на уикенде 18–21 января 2024 года

Главной новинкой недели станет военная драма Алексея Германа-младшего ВОЗДУХ (NMG). Богатый актерский состав, знакомая любителям фестивального кино фамилия постановщика и тематика Второй Мировой войны в состоянии привлечь к проекту самую различную аудиторию, однако и конкуренция у проекта будет острая – как со стороны холдоверов, так и со стороны других премьер. Ориентирами в данном случае выступают релизы ДЕВЯТАЕВ (78,2 млн рублей на старте) и СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (84,5 млн на старте).

Поклонникам автогонок стоит обратить внимание на проект БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (AK). С одной стороны, в прокат совсем недавно выходил байопик ФЕРРАРИ, и аудитория может устать от данной тематики. С другой, новинка выглядит главным предложением на уикенде для мужской аудитории. Референсами в данном случае можно считать проект ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (15,3 млн рублей на старте).

Триллер ИЗ ГЛУБИНЫ (NKI) постарается заинтересовать зрителей сочетанием жанров – это и хоррор про акул, и фильм-катастрофа. Позитивное восприятие проекта публикой должен был сформировать эффектный трейлер. На старте новинка, несмотря на сложное конкурентное окружение, вполне способна продемонстрировать сборы, схожие с недавней КАТАСТРОФОЙ (26,2 млн).

Тем же, кто захочет посмотреть в кинотеатре серьезное и драматичное кино, предстоит выбор между проектами БЕЛАЯ ПТИЦА. НОВОЕ ЧУДО (EXP) и ОСТРОВ ИЗГОЕВ (GF). Духоподъемный месседж и серьезный творческий коллектив (режиссер – Марк Форстер, в ролях – Джиллиан Андерсон и Хелен Миррен) могут принести успех первому фильму, среди козырей второго релиза – психологизм и мрачная атмосфера. Ориентирами в данном случае выступают, соответственно, ВОРОВКА КНИГ (18,2 млн) и ПОГРУЖЕНИЕ (4,7 млн).

Еще одной яркой новинкой недели станет российская картина ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! (VLG). У ленты симпатичный актерский состав (Александра Бортич, Павел Майков) и рабочий необычный концепт, однако удастся ли этой комедии заполучить статус «народной» и не пресытилась ли аудитория в принципе этим жанром за время праздников – эти вопросы остаются открытыми.

Также зрители смогут посмотреть мультфильм ВАКА – ЗАКОЛДОВАННЫЙ ВОИН (KNLG), фильм ужасов ВКУС СТРАХА (KAP), фэнтези ВУРДАЛАК (CRP), триллер ДОРОГА В ОДИН КОНЕЦ (PRD), драмеди ЗАДИРА (ARTM), комедию ЛЕТО ВО ФРАНЦИИ (KNLG), перевыпуск аниме ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ (RWV) и спектакль СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК (KAP, с 20.01).

Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ

16.01.2024 Автор: Максим Острый