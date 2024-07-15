Обзор новинок проката на уикенде 18–21 июля 2024 года

Главной премьерой недели должна стать новая комедия про перевоспитание богача ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (AK). Популярный у российской аудитории сюжетный концепт и активная поддержка релиза со стороны дистрибьютора и Первого канала должны помочь фильму достойно стартовать в прокате. Против проекта будет работать переизбыток комедийного предложения, наблюдавшийся в кинотеатрах на протяжении последних недель, однако потенциальный позитивный «сарафан» от женской и региональной аудитории призван нивелировать данную угрозу. Ориентирами по стартовым сборам картины могут служить проекты КОНЕЦ СЛАВЫ (128 млн рублей на старте) и ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (101 млн на старте).

Мультфильм КАК НАЙТИ СОКРОВИЩА (EXP) должен стать главным предложением на уикенде для самого юного зрителя, однако увлекательный трейлер может привлечь к проекту и детей постарше. В рекламной кампании дистрибьютор сделал упор на присутствие в картине собаки и продает проект как мультфильм про животных, что должно прийтись по вкусу целевому зрителю. Новая анимация будет стремиться превзойти результаты аналогов ЧАРЛИ И ФАНТАТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (8,5 млн рублей на старте) и СУПЕРМОЗГ (11,6 млн на старте).

Жителей в первую очередь крупных городов постарается привлечь биографическая драма МАДАМ КЛИКО (GF). В пользу картины говорят бренд в названии, Хейли Беннет (ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ, СИРАНО) в главной роли и определенный фестивальный шлейф проекта - его премьера состоялась на международном кинофестивале в Торонто.

Также зрители смогут посмотреть хорроры КУКЛА: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (WP), ТЕБЕ НЕ УБЕЖАТЬ (CP), ОДЕРЖИМАЯ (RWV), ПАРАНОЙЯ (CPF) и ПРОКЛЯТИЕ ДЖИННА (KNLG), боевик ЭФФЕКТ ПАРАДОКСА (CRP), комедию Я ЖЕ ГОВОРИЛА (AOF), триллер В ПЛЕНУ ОГНЯ (PLK), фантастику ДАСТУР (VLG) и документальный проект ЛИНЦЕССА. ТАЙНЫ ЛЕСА (PNR).

Фото: кадр из фильма ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ

15.07.2024 Автор: Никита Никитин