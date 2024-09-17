Обзор новинок проката на уикенде 19–22 сентября 2024 года

Главными новинками уикенда должны стать зарубежные релизы ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (AK) и ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (CRP). Очередная французская экранизация классического приключенческого романа Александра Дюма с Пьером Нине в главной роли обещает привлечь любителей европейских костюмных фильмов. Очевидным референсом здесь служит недавняя дилогия ТРИ МУШКЕТЕРА от тех же создателей и того же прокатчика в России. Новая экранизация комиксов про красного демона, в свою очередь, не может в этот раз похвастаться известным актерским составом и концептуально близка оригинальным произведениям Майка Миньоллы, то есть представляет из себя мрачный хоррор. Все это снижает кассовый потенциал проекта. Близкими аналогами здесь представляются хоррор-проекты с узнаваемым брендом в основе, сильно потерявшие в бюджете относительно прошлых частей ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (33 млн на старте) и ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН-СИТИ (48,3 млн на старте).

Отечественная комедия МАМЕ СНОВА 17 (NMG) призвана стать главным предложением для региональной аудитории. Впрочем, в то же время после множества летних комедий зритель мог от них подустать. Также новинка не выделяется высокой событийностью и оригинальностью хай-концепта. Главный козырь проекта - необычное амплуа Светланы Ходченковой, которая все еще популярна у российского зрителя.

СУБСТАНЦИЯ (VLG) - elevated-хоррор, получивший награду Каннского кинофестиваля 2024 года за лучший сценарий. Проект одновременно нацелен на избирательную аудиторию крупных городов и ценителей боди-хорроров. Жанровыми аналогами фильма Кароли Фаржа можно считать НЕОНОВОГО ДЕМОНА (10,1 млн) и ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО (8,9 млн).

Также в прокат выходит новый фильм Дмитрия Давыдова ЧУМА (KNLG). Возможно, картина прозвучит не только в Якутии, но и привлечет подготовленную публику на событийных показах в крупных городах.

Также зрители смогут посмотреть боевик В ТУМАНЕ (CP), хоррор АСТРАЛ. ШЕПОТ МЕРТВЫХ 2 (KNLG), комедию ЗАЧЕТНАЯ ПРИНЦЕССА (NKI), мультфильм СУПЕРГОНКИ (CS), а также перевыпуски фильмов ПАРИЖ, ТЕХАС (RWV) и УЖАСАЮЩИЙ (WP).

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

17.09.2024 Автор: Никита Никитин