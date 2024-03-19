Обзор новинок проката на уикенде 21–24 марта 2024 года

Главной новинкой уикенда станет очередная российская киносказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI). Узнаваемый бренд, начало школьных каникул и общая популярность жанра должны позволить фильму стартовать как минимум на одном уровне с релизами ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (399 млн рублей) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (307 млн).

Для еще более юных зрителей на уикенде выйдут два мультфильма – КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG) и СТРАЖИ ВСЕЛЕННОЙ: КАК ПРИРУЧИТЬ ДИНОЗАВРОВ (EXP). За спиной первого – высокое качество анимации, среди плюсов второго – динозавры. Референсом КРУТЫМ ЯЙЦАМ может служить проект ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ (15,2 млн рублей на старте), а СТРАЖАМ ВСЕЛЕННОЙ – ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (8,5 млн на старте).

Поклонникам хорроров не стоит упускать из виду картину ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF). Одновременный релиз со всем миром прибавит проекту событийности, а Сидни Суини в главной роли должна максимально привлечь молодежную аудиторию. Ориентирами на старте в данном случае могут служить ленты ПРОКЛЯТИЕ: ПОСВЯЩЕНИЕ (18,3 млн рублей) и ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ (13,6 млн).

На мужской сегмент посетителей кинотеатров нацелен боевик ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА (PRD). Среди звезд фильма – Рассел Кроу, а также Лиам и Люк Хемсворты. На старте фильм постарается достичь цифр КАМЕНЩИКА (8,1 млн рублей).

Также зрители смогут посмотреть фэнтези ЛЕГЕНДА О РУСАЛКЕ (KL), мелодраму ЛЕТО. НУЛЕВЫЕ (RWV), драмы ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ (PLK), НЕЖНЫЙ ВОСТОК (AOF), НЕМАЯ ЖИЗНЬ (ABK), ОБНАЖЕННАЯ МУЗА ПЬЕРА БОННАРА (AK) и ТЕОРИЯ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ (UNID), а также очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 167. ФОКУС-ПОКУС (MVK, с 23.03.).

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

19.03.2024 Автор: Максим Острый