Обзор новинок проката на уикенде 21–24 декабря 2023 года

На звание ключевой новинки недели и основного зарубежного релиза всей «новогодней битвы» претендует байопик ФЕРРАРИ (CRP). Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер, Шейлин Вудли и Пенелопа Крус, за режиссуру отвечал Майкл Манн. Картина обладает целым списком козырей – тут и всемирно известный бренд в названии, и мощный актерский состав, и отсутствие в качестве конкурентов других крупных импортных проектов. Очевидным референсом в данном случае может служить релиз FORD ПРОТИВ FERRARI (199 млн рублей на старте).

На уикенде состоятся премьеры сразу двух российских комедий, причем в главных ролях в обеих занят Ян Цапник. НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (AK), в отличие от ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ (NMG), может похвастаться новогодней тематикой, однако соперничество как друг с другом, так и с холдоверами может помешать обоим проектам получить широкую роспись. В качестве ориентиров здесь можно вспомнить такие релизы как ПРАЗДНИКИ (38,4 млн рублей на старте) и ДЕНЬ ГОРОДА (39 млн).

Поклонников хорроров ждет на уикенде КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (PVZGL). Комедийная составляющая его сюжета позволяет в качестве референса назвать ДИЧЬ, начинавшую прокат в 2020 году с 24,1 млн.

Также зрители смогут посмотреть драмеди ВЕЛИКАЯ МАГИЯ (EXP) и ДУНКИ (INDF, с 22.12), комедию МИСТЕР И МИССИС ИКС (KNLG), драму ПОСЛЕДНИЙ СТРЕЛОК (PRD), комедию РОЖДЕСТВО В ПОДАРОК (PLK) и мультфильм ШМЯК. ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА ЕСЕНИИ (TNL).

Фото: кадр из фильма ФЕРРАРИ

19.12.2023 Автор: Максим Острый