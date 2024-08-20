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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 22-25 августа 2024 года

Воскресшие мстители, галактические пираты, дружелюбные пингвины и многие другие

Хедлайнером уикенда должен стать мистический экшн ВОРОН (VLG). Это один из немногих официальных голливудских релизов 2024 года, что уже придает премьере особый статус на нашем рынке. Важный плюс проекта – его бренд, оригинальный фильм 1994-го носит культовый статус в нашей стране. У новинки высокие рейтинги ожидания и потенциал к позитивному «сарафану», особенно среди женской аудитории. Все это должно помочь релизу достойно стартовать, не повторив судьбу только что вышедшей фантастики БОРДЕРЛЕНДС.  

Еще одним предложением для любителей экшена на уикенде станет СТРЕЛОК (CPF). Это классический боевик, который привлечет в кинотеатры преимущественно мужскую аудиторию. 

Отечественная фантастика ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА (CRP) на старте будет нацелена на семейного зрителя, а в начале учебного года на фильм смогут сходить школьники. Это может помочь новинке повторить результат ленты КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (39 млн на старте). 

В борьбу за семейную аудиторию на уикенде также включатся два независимых мультфильма, КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА (CP) и ГИГАНТЫ ЛА-МАНША (TNL). Обе анимационные картины рассчитаны на одну целевую аудиторию, что не лучшим образом отразится на  коммерческом потенциале каждого из релизов. Ориентиром для первого мультфильма служит проект ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ (10,2 млн на старте), для второго – КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (21,4 млн в первый уикенд). 

МОЙ ПИНГВИН (GF) – новая духоподъемная история про дружбу человека и животного. Похожие фильмы в последнее время выходят в отечественных кинотеатрах с завидной регулярностью. Дополнительный интерес к новинке может вызвать исполнивший главную роль Жан Рено.

Любители арт-мейнстрима могут обратить внимание на сатирическую комедию ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЖЕЦ (PVZGL). Мировая премьера ленты с участием Питера  Сарсгаарда состоялась на прошлогоднем Венецианском фестивале. 

Также зрители смогут посмотреть хорроры МЕСТЬ ЗОЛУШКИ (PRD) и НЕЧИСТЬ В СЕУЛЕ (KNLG), мелодраму ОДНАЖДЫ МЫ РАССКАЖЕМ ДРУГ ДРУГУ ВСЕ (ARTM), трагикомедию ЧЕЛОВЕК-МАГНИТ (MCM) и перевыпуск хоррора ОНО ПРИХОДИТ ЗА ТОБОЙ (AOF). 

Фото: кадр из фильма ВОРОН

20.08.2024 Автор: Никита Никитин

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