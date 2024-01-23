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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 25–28 января 2024 года

Кот Бегемот, Присцилла Пресли и другие

Очевидной ключевой премьерой недели станет экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK). У проекта мощный актерский состав (Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников), внушительный трейлер и обладающий огромной популярностью в России первоисточник. Среди факторов, способных негативно сказаться на кассе картины – рейтинг «18+» и общая мрачность ее атмосферы. В любом случае очевидно, что очень многое в судьбе фильма решит его «сарафан». Близкие референсы подобрать в данном случае не так просто, но в некоторых аспектах релиз схож с такими картинами, как СЕРДЦЕ ПАРМЫ (135 млн рублей на старте) и ВИЙ (579 млн рублей на старте).     

Еще одной яркой новинкой недели станет байопик Софии Копполы ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (CPF). У картины сложился убедительный фестивальный шлейф (в частности, в активе ленты награда Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль), а дополнительный интерес аудитории вызовет фигура Элвиса Пресли в качестве одного из главных действующих лиц в фильме.  

Дмитрий Некрасов, автор БК: «Как и предыдущие проекты Софии Копполы, этот силен не сюжетными поворотами, а атмосферой, вниманием к деталям и удачно подобранными актерами. Плюс фильм предлагает достаточно нетипичный взгляд на жизнь короля рок-н-ролла – в противовес музыкальному проекту База Лурмана, вышедшему два года назад. И многим это может показаться интересным».

Также зрители смогут посмотреть хорроры АРМИЯ МЕРТВЫХ В ПУСАНЕ (KNLG) и ДЕМОН, ПРИДИ: НОВЫЙ РИТУАЛ (WP), фантастику ИЛЛЮЗИЯ ПРЕВОСХОДСТВА (PIFD), мультфильмы МЕЧТЫ РОБОТА (PRD) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИНОЗАВРОВ (CS), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 165. МУЛЬТИКОВ ВСЕГДА МАЛО (MVK, с 27.01), комедию НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ЖЕНИХ (PLK), драму ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ (RFLF), боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ (PRD) и перевыпуск АПОКАЛИПСИСА (INK).

23.01.2024 Автор: Максим Острый

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