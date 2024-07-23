Обзор новинок проката на уикенде 25–28 июля 2024 года

Фаворитом предстоящего уикенда среди новинок представляется хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (AK). Выход проекта в мире сопровождался креативной рекламной кампанией, привлекшей повышенное внимание поклонников жанра. Отдельным козырем фильма заявляется Николас Кейдж и его новый эксцентричный перформанс. Интерес к картине уже подтвержден достойным стартом в североамериканском прокате, где СОБИРАТЕЛЬ ДУШ показал лучший результат в истории релизов компании Neon и лучший результат для независимых хорроров с начала года. Все это позволяет сравнивать картину Осгуда Перкинса с прошлогодним хитом «Атмосферы кино» ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (39,4 млн на старте).

Максим Острый, главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «Для «Атмосферы кино» СОБИРАТЕЛЬ ДУШ вполне может стать еще одним очень успешным хоррором – для этого у него есть все необходимое: шумная рекламная кампания, инфернальный злодей, талантливый постановщик. Аура, которую создает фильм, крайне созвучна популярному на малых экранах и в других медиа жанру тру-крайм и заставляет вспомнить «Настоящего детектива». Кроме того, аудитория кинотеатров за последнее время явно должна была подустать от комедий и семейного контента, так что страшный триллер про маньяка на этом фоне выглядит крайне выигрышно».

Семейную аудиторию на уикенде привлечет новый мультфильм про приключения медведей Буни ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ (CP). Понятное ограничение на потенциал анимационного проекта накладывает соседство с пиратскими релизами ГОЛОВОЛОМКА 2 и ГАДКИЙ Я 4, однако ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ РОБОТОВ (17,8 млн на старте) и ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (14,3 млн) задали хороший уровень сборов для франшизы, так что и новинка наверняка сможет показать себя в прокате схожим образом.

Лента В ПОТОКЕ ТРЕХ СТИХИЙ (NKI) нацелена на любителей отечественного кинематографа в целом, а также непосредственно на поклонников водных видов спорта и актеров проекта. Нельзя сказать, что фильм выделяется высокой событийностью или семейной направленностью, что позволило бы увеличить его зрительский потенциал. Однако приблизиться к показателям аналогов МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (11,4 млн) и ЛЕГЕНДА О САМБО (13,7 млн) новинке должно быть по силам.

СПИСОК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (GF) – еще одна новинка на уикенде про поиски серийного маньяка. Но в отличие от СОБИРАТЕЛЯ ДУШ данный детектив больше подойдет ценителям классических триллеров, которых дополнительно привлечет участие в фильме Мэла Гибсона. Из похожих картин недавно выходили ГОРОД СТРАХА (5,4 млн) и ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ (3,7 млн).

Также зрители смогут посмотреть ретро-трагикомедию МОЯ СЕМЬЯ (EXP), хоррор ЗАКЛЯТЬЕ: СЛУГИ САТАНЫ (KNLG), семейное фэнтези КАСПЕР И ПИРАТЫ (KNLG), анимацию МИР В МОЕЙ ГОЛОВЕ (VLG), семейный проект ХВОСТАТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (RUR), экшн СХВАТКА (PRD), триллер ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС (CS), документальный проект «ЮНОСТЬ» - ЖУРНАЛ, УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ (KNT) и перевыпуск аниме НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ (INK).

Фото: кадр из фильма СОБИРАТЕЛЬ ДУШ

23.07.2024 Автор: Никита Никитин